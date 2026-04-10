Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковое заявление Минюста и лишил статуса адвоката Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции в пятницу, 10 апреля.

«Суд удовлетворил иск и прекратил статус Басистову А.Е., Проводину Д.Н. и Таю Ю.В.», — говорится в сообщении.

Решение было принято по итогам рассмотрения дисциплинарного дела, инициированного по административному исковому заявлению Главного управления Минюста по Москве. Ведомство просило признать незаконным прежний отказ совета Адвокатской палаты в лишении статусов.

В пресс-службе судов указали, что все трое адвокатов состояли в бюро «Бартолиус» и более двух лет скрываются за границей.

Адвокатское бюро «Бартолиус» было основано в 1999 году. Оно оказывает юридическую помощь крупному и среднему бизнесу, а также частным клиентам.

Представитель Минюста назвала иск законным и обоснованным, заявив, что адвокаты в ситуации угрозы жизни не обращались в МВД, а уехали за границу. Она поставила под сомнение возможность их работы в таких условиях, пишет «Слово защите».

Минюст со ссылкой на данные МВД указывал, что Басистов уехал в Азербайджан в начале 2024 года, Проводин — в ОАЭ в июне того же года, а Тай уехал в Турцию в августе 2024-го.

В свою очередь сторона защиты заявила, что Минюст не имеет права обращаться в суд с подобным требованием, а суд не уполномочен рассматривать такие иски. Адвокат Калой Ахильгов назвал требования ведомства незаконными и подчеркнул, что дело должно быть отклонено. Он также указал, что решение о лишении статуса может принимать только уполномоченный совет Адвокатской палаты.

Защита также настаивала на отсутствии оснований для иска и заявляла о нарушениях при сборе доказательств. Нахождение за границей Юлия Тая было названо вынужденной мерой в связи с угрозами в его адрес. Суд эти и другие доводы защиты отклонил.

Адвокатов представляли 16 защитников, из них 10 — Тая.

О том, что Минюст подготовил представление о прекращении статуса адвоката Тая, Проводина и Басистова, стало известно осенью 2025 года. В качестве основания для такой меры ведомство указало, что адвокаты находятся за пределами России более года.

Тогда квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы отказалась удовлетворить представление Минюста, не найдя подтверждения нарушениям. Там указали, что сам по себе выезд за границу не является дисциплинарным проступком.