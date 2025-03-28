Полиция Украины захватила Ближние пещеры Киево-Печерской лавры

Полиция украинской столицы проникла внутрь закрытой Киево-Печерской лавры и начала захват Ближних пещер, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). По его данным, вместе с полицейскими на территорию монастыря пришел сотрудник заповедника с болгаркой.

«В Ближние пещеры Киево-Печерской лавры прибыло большое количество сотрудников полиции вместе с работниками заповедника», — пишет в своем телеграм-канале адвокат Никита Чекман, выступающий защитником канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Комплекс Киево-Печерской лавры — 13 храмов и три колокольни — занимает 28 гектаров земли в центре Киева. Он стоит на двух холмах, разделенных глубоким оврагом, и сообразно такому расположению делится на Верхнюю и Нижнюю лавры. В Нижней лавре находятся Ближние и Дальние пещеры с коридорами общей протяженностью около 500 метров. В пещерах погребены местные святые: 73 — в Ближних, 49 — в Дальних.

В октябре 2024 года Союз православных журналистов утверждал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), одетые в камуфляжные костюмы с балаклавами на головах, захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах.

Еще в ноябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киево-Печерской лавре и других объектах УПЦ МП, назвав это «контрразведывательными мероприятиями» в рамках «системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине». По итогам обысков было объявлено об обнаружении «пророссийской литературы» для обучения в семинариях и приходских школах, в том числе с «пропагандой русского мира», и наличных — более 2 млн гривен и свыше $100 тысяч.

В Кремле, комментируя действия украинской спецслужбы, отметили, что Киев «давно воюет с РПЦ», и обыски в Киево-Печерской лавре — еще одно звено в цепи шагов против русского православия.

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности» религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».

После этого на Украине была создана специальная рабочая группа для проверки объектов УПЦ МП и поиски нарушений в их деятельности, а вскоре Зеленский приостановил гражданство 13 священников церкви. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел обращался к президенту Украины с просьбой не забирать у монастыря хотя бы два храма — Успенский собор и Трапезную церковь, срок аренды которых истекал 31 декабря.

10 марта 2023 года на сайте монастыря был опубликован документ, присланный администрацией музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» и напечатанный на бланке Минкульта Украины. В нем говорилось, что монахи должны покинуть обитель до 29 марта, поскольку рабочая комиссия выявила нарушения в деятельности монастыря, и договор аренды с ним будет расторгнут. Митрополит Павел записал видеообращение, в котором заявил, что они «не намерены выселяться и не будут».

Митрополит Павел, в миру Петр Лебедь, является служителем Украинской православной церкви (УПЦ), которая подчиняется Московскому патриархату и считается в России канонической. В противовес ей создана Православная церковь Украины (ПЦУ), которую в России считают неканонической и «раскольнической». ПЦУ формально находится в подчинении у Константинопольской православной церкви — так называемого Вселенского патриархата.

1 апреля 2023 года СБУ уведомила митрополита Павла о подозрении в разжигании религиозной вражды и оправдании военных действий России. На территории Киево-Печерской лавры провели обыск. Вечером того же дня суд отправил наместника под домашний арест на 60 суток. Срок меры пресечения несколько раз продлевали, но в августе Павла выпустили под залог. Тогда же киевская полиция начала «штурмовать» монастырь.