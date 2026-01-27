С возрастом многие сталкиваются с хроническими заболеваниями: гипертонией, диабетом, артрозом, проблемами с сердцем или щитовидкой. Часто это ведет к приему нескольких лекарств одновременно, и в медицине это явление называется полипрагмазией. На первый взгляд кажется, что чем больше таблеток, тем лучше контроль болезни, но на самом деле такая практика может быть опасной.

Основные риски полипрагмазии:

Взаимодействие препаратов. Некоторые лекарства усиливают или ослабляют действие друг друга, что может привести к неожиданным побочным эффектам или снижению эффективности лечения.

Побочные эффекты. Чем больше лекарств, тем выше вероятность тошноты, головокружения, нарушений сна или снижения когнитивных функций.

Сложность контроля дозировки. Ошибка при приеме (пропуск таблетки или двойная доза) может вызвать серьезные осложнения, особенно при сердечно-сосудистых или почечных заболеваниях.

Нагрузка на печень и почки. Организм после 50 лет перерабатывает лекарства медленнее, а накопление препаратов увеличивает риск токсических эффектов.

Проблемы с памятью и вниманием. Полипрагмазия напрямую связана с когнитивными нарушениями у пожилых пациентов.

Как снизить риски:

Вести список всех препаратов, включая витамины и БАДы. Регулярно консультироваться с врачом и обсуждать, какие лекарства действительно нужны. Иногда терапевт может объединить препараты или заменить их на более безопасные аналоги. Проверять совместимость лекарств при назначении новых средств. Следить за побочными эффектами. Не менять дозу самостоятельно — это может быть опасно.

Главный принцип: меньше не всегда хуже, но больше не всегда лучше. Полипрагмазия после 50 лет требует внимательного контроля и регулярного пересмотра назначений, чтобы сохранить здоровье и снизить риски.