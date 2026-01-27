С возрастом многие сталкиваются с хроническими заболеваниями: гипертонией, диабетом, артрозом, проблемами с сердцем или щитовидкой. Часто это ведет к приему нескольких лекарств одновременно, и в медицине это явление называется полипрагмазией. На первый взгляд кажется, что чем больше таблеток, тем лучше контроль болезни, но на самом деле такая практика может быть опасной.
Основные риски полипрагмазии:
- Взаимодействие препаратов. Некоторые лекарства усиливают или ослабляют действие друг друга, что может привести к неожиданным побочным эффектам или снижению эффективности лечения.
- Побочные эффекты. Чем больше лекарств, тем выше вероятность тошноты, головокружения, нарушений сна или снижения когнитивных функций.
- Сложность контроля дозировки. Ошибка при приеме (пропуск таблетки или двойная доза) может вызвать серьезные осложнения, особенно при сердечно-сосудистых или почечных заболеваниях.
- Нагрузка на печень и почки. Организм после 50 лет перерабатывает лекарства медленнее, а накопление препаратов увеличивает риск токсических эффектов.
- Проблемы с памятью и вниманием. Полипрагмазия напрямую связана с когнитивными нарушениями у пожилых пациентов.
Как снизить риски:
- Вести список всех препаратов, включая витамины и БАДы.
- Регулярно консультироваться с врачом и обсуждать, какие лекарства действительно нужны. Иногда терапевт может объединить препараты или заменить их на более безопасные аналоги.
- Проверять совместимость лекарств при назначении новых средств.
- Следить за побочными эффектами.
- Не менять дозу самостоятельно — это может быть опасно.
Главный принцип: меньше не всегда хуже, но больше не всегда лучше. Полипрагмазия после 50 лет требует внимательного контроля и регулярного пересмотра назначений, чтобы сохранить здоровье и снизить риски.