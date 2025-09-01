Евросоюз пошел на уступки США в торговой войне, согласившись на 15%-ные пошлины и отказавшись от контрмер, в обмен на американскую поддержку Украины. Это впервые открыто подтвердил председатель Евросовета Антониу Кошта, пишет Politico.

В материале отмечается, что заявление председателя Евросовета представляет собой серьезный отход от официальной линии Брюсселя, который на протяжении последнего месяца категорически отрицал какую-либо взаимосвязь между вопросами поддержки Украины и торгового соглашения.

Авторы публикации также не исключают, что это высказывание может быть «пробным выстрелом», целью которого является публичная демонстрация недовольства европейских властей позицией американской администрации.

Как пишет Politico, председатель Евросовета также высказал мнение, что эскалация торговой напряженности с Соединенными Штатами на фоне продолжающегося конфликта являлась бы неоправданным риском.

«Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [Евросоюза и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском», — сказал Кошта.

По его словам, приоритетной задачей являлось укрепление трансатлантического партнерства и обеспечение продолжения американского участия в гарантиях безопасности Украины.

В материале Politico подчеркивается, что данное заявление служит подтверждением того, что украинский фактор оказал непосредственное влияние на принятие Брюсселем решения по договоренностям с Вашингтоном.

Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Евросоюзом было достигнуто 28 июля. Согласно его условиям, ЕС взял на себя обязательства по закупке американских энергоносителей на общую сумму $750 млрд, увеличению объема европейских инвестиций в США на $600 млрд, а также по приобретению американского вооружения. Со своей стороны, Вашингтон пошел на встречный шаг, сократив вдвое тарифы на товары из Европы — с 30% до 15%.