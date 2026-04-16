На этой неделе в Москве и области сохранится теплая погода, однако будет высокая облачность и больше дождей. Об этом в беседе с RTVI сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она добавила, что в начале следующей недели возможны заморозки до минус 3 градусов.

Она отметила, что в пятницу, 17 апреля, столица будет в зоне атмосферного фронта.

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем его будет больше. Дневная температура в Москве — 13—15 градусов, ночная — плюс 6—8», — сказала синоптик.

По ее словам, в выходные атмосферное давление начнет постепенно повышаться, но на характере погоды это почти не скажется.

«Погода будет преобладать также облачная с прояснениями, и местами будет небольшой кратковременный дождь», — отметила она.

В субботу, 18 апреля, температурный режим сохранится, предупредила Позднякова.

«Дневная температура останется на уровне плюс 13—15 градусов, то есть будет еще выше климатической нормы почти на 1—2 градуса. Ночью в субботу будет довольно тепло, минимальная температура где-то плюс 6—8 градусов», — уточнила эксперт.

В воскресенье ветер сменится на северо-восточный и принесет с собой холод, рассказала собеседница RTVI.

«Кратковременные дожди сохранятся. Ночью станет заметно прохладнее, минимальная температура будет в пределах где-то плюс 1-6 градусов, дневная — 8-13 градусов», — добавила Позднякова.

Похолодание продолжится в начале следующей недели. В понедельник, 20 апреля, днем будет плюс 6-11 градусов, в ночь на вторник от нуля до плюс 5 градусов. Как пояснила синоптик, температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на 3—4 градуса.

«И [во вторник] 21-го апреля уже по области возможны понижения температуры до минус 2—3 градусов. Дневная температура останется на уровне плюс 6—11 градусов», — сообщила специалист.

При этом существенных осадков ночью не прогнозируется, однако на северо-востоке Подмосковья возможны «небольшие осадки в виде мелкой снежной крупы», предупредила Позднякова.

«Это похолодание в большей степени коснется более восточных районов Центрального федерального округа — краем может задеть северо-восток Подмосковья, но не Москву», — пояснила она.

Сильного ветра ждать не стоит. «Преобладающая скорость ветра на следующей неделе будет где-то 5—10 метров в секунду, не более того. Но это будет неприятный северо-восточный ветер», — заключила собеседница RTVI.