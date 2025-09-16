Возможная встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет посвящена вопросам дальнейшей поддержки Киева. Политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что американский лидер может попытаться склонить украинского коллегу к «более реалистичным позициям» в конфликте.

Эксперт отметил, что для Зеленского такая встреча — возможность «выпросить больше денег и вооружений», в то время как Трамп будет добиваться ускорения переговорного процесса.

«Все это мы наблюдали уже неоднократно», — добавил политолог.

Дудаков считает, что хотя личная встреча лидеров всегда может принести неожиданные результаты, Зеленскому вряд ли удастся получить серьезную поддержку, способную повлиять на ход боевых действий.

«Может, какие-то небольшие суммы Украина и получит. Что-то колоссальное — вряд ли», — заключил эксперт.

Политолог также отметил отсутствие подвижек по санкционному направлению, поскольку Трамп перекладывает ответственность на европейцев, а те не хотят вводить меры, которые «могут негативно отразиться на них».

Ранее о возможности встречи лидеров сообщил государственный секретарь США Марко Рубио. По его информации, переговоры между Трампом и Зеленским могут состояться уже на следующей неделе.

Рубио подчеркнул уникальную роль американского президента в урегулировании конфликта, заявив, что Трамп «является единственным в мире лидером, способным одновременно поддерживать контакт с обеими сторонами» противостояния.

По данным телеканала Sky News, Владимир Зеленский испытывает разочарование в позиции Запада, полагая, что США и Европа оказывают недостаточное давление на Россию.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии какой-либо информации о планируемом саммите Россия-США-Украина.

Примечательно, что Дональд Трамп, напротив, выразил уверенность в скором проведении трехсторонней встречи по украинскому вопросу. Американский политик пообещал, что вопрос организации переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет решен «относительно скоро».