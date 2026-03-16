Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов направил премьер-министру Михаилу Мишустину депутатский запрос с просьбой организовать встречу чиновников из правительства и Минобороны с военными экспертами. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Поводом для обращения стали публикации о ситуации с БПЛА на фронте на фоне крупнейшей за последний год атаки беспилотников на Москву: только за 14—16 марта силы ПВО уничтожили около 250 дронов, летевших в сторону столицы.

«Президент, министр обороны [ранее] встречались с военными экспертами, военными блогерами. Ну и в последнее время, видимо, считалось, что ситуация спокойная и нет необходимости в получении обратной связи. А мы сейчас видим всплеск тревожности в публикациях тех, кто, скажем так, кормит общественное мнение информацией с передовой», — рассказал RTVI Обухов.

Депутат отметил, что в этой связи «собрал наиболее критичные мнения авторитетных людей, потому что посыл всех публикаций: “мы опять никому не нужны, никто наши предложения не рассматривает, чего их писать”».

В запросе депутат цитирует нескольких экспертов. В их числе:

руководитель НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, который считает, что противник «снова перехватывает инициативу в борьбе за “малое небо”». По его мнению, дать на это инженерно-технический ответ, вероятно, не получится, так как «проблема нашего вновь намечающегося отставания лежит гораздо больше в организационной, чем в технической плоскости»;

писатель и общественный деятель Герман Садулаев, заявляющий, что положение дел на фронте «очень тяжелое»: «Враг летает стаями по несколько сотен дронов, роями, использует ИИ. Враг сейчас осуществляет изоляцию передовой и всего района боевых действий. <…> Доставить грузы, эвакуировать раненых, осуществить ротацию — задачи смертельно опасные. На многих участках после изоляции идет огневой налет дронов, а потом накат»;

эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов, который говорит о «переходе военной инициативы к украм» и предупреждает о подготовке масштабного контрнаступления ВСУ.

В письме Обухов подчеркивает, что указанные эксперты, а также многие другие публичные специалисты сетуют, что «предлагать организационные меры как бы и некому». В связи с этим он считает «целесообразным запросить и обобщить через аппарат правительства и соответствующих ведомств предложения указанных публичных экспертов».

В беседе с RTVI парламентарий подчеркнул, что не берется судить, правы эксперты или нет, однако настаивает на том, что их голос должен быть услышан.