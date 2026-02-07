Мэр города Печора (Республика Коми) Олег Шутов заявил, что в городе работают за 40 тыс. рублей и «никто не скулит». Так он на заседании местных депутатов ответил на требование поднять зарплату тренерам спортивной школы, которым, как выяснила Контрольно-счетная палата, регулярно недоплачивают.

Заявление Шутова приводит группа местных депутатов от КПРФ. По их словам, Контрольно-счетная комиссия провела проверку в спортивной школе и «выявила грубейшие нарушения: тренерам систематически недоплачивали».

«Было выдано предписание, которое не обжаловано и вступило в законную силу, но исполнение саботируется. В нем черным по белому сказано: расчет зарплат ведется неверно, тренера должны получать больше», — отмечается в заявлении.

Однако глава города, по словам коммунистов, вместо того чтобы исполнять закон, а также «признать ошибки, наказать виновных, найти средства», решил прочитать «лекцию о пользе смирения», опубликовав аудио выступления Шутова.

Тот заявил, что хотел бы, чтобы «все получали по 200-300 [тыс. рублей] и миллион», однако, добавил он, «есть норматив». По его словам, сотрудницы городской администрации трудятся по 12 часов за 40 тыс. рублей, и «никто не скулит».

«Чем, допустим, отличаются работники администрации от работников спортивной школы или от управления образования? Да ничем не отличается. <…> Однако почему-то администрация укладывается в тот норматив, который закладывается бюджетом Республики Коми, и нам выделяется сюда, и никто не скулит, что нам чего-то не доплатили. За те же самые 40 тысяч [рублей] девчонки работают. Извините меня, работают не по три-четыре часа в день, да, как тренеры работают по восемь часов, а работают по 12 часов», — заявил мэр.

Глава города подчеркнул, что есть нормативы и пообещал со всем разобраться, призвав не «баламутить на пустом месте».

Его мнение попытался оспорить заслуженный тренер по самбо Юрий Рожков, который предложил Шутову самому попробовать побыть на месте тренеров, получая «копейки», а также «выезжая в плацкартных вагонах и живя в общежитиях», питаясь на «100 рублей».

Коммунисты назвали слова мэра проявлением цинизма. «Это не современное муниципальное управление. Это — новое крепостное право» — отмечается в посте.

Олег Шутов стал мэром Печоры в феврале 2025 года. До этого он был депутатом совета муниципального района Печора шестого созыва. В сентябре 2023 года его избрали заместителем председателя городского совета.

В октябре 2023 года Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца предыдущего мэра Печоры Валерия Серова, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн рублей. По версии следствия, Серов и его бывший первый заместитель получили деньги от предпринимателя за предоставление возможности выполнить работы по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство и обустройство объектов общего пользования.

В середине сентября того года Серов объявил, что подписал контракт для отправки на полгода для прохождения службы в зоне СВО и получил от депутатов Совета муниципального района «Печора» отпуск для участия в спецоперации, однако его задержали 30 сентября при поддержке спецназа.