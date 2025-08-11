Писатель Евгений Чижов (Соминский) погиб в возрасте 58 лет во время купания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его коллега и друг — драматург Дмитрий Данилов. «Сегодня ушел из жизни. <…> Утонул в Балтийском море», — уточнил он.

«Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастёт никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», — написал Данилов. Он также процитировал оставленные другими пользователями под этим сообщением комментарии, в которых Чижов назван выдающимся писателем.

«Его “Перевод с подстрочника” и, как теперь выясняется, последний прижизненный сборник рассказов “Самоубийцы и другие шутники” — абсолютные шедевры, из лучших книг, которые я прочитал в жизни», — поделился комментатор.

Несмотря на небольшую глубину Балтийского моря у побережья Калининградской области и слабый ветер, купание там может быть опасным. Как раз сегодня местные СМИ сообщили о 34-летней учительнице из Калининграда, которая утонула во время купания на пляже Зеленоградска: ее вытащили из воды в районе популярного ресторана «Облака». По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Атлантическое отделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук неоднократно предупреждало, что для Балтики характерны так называемые разрывные (или отбойные) течения, при которых крайне опасно заходить в воду глубже чем по пояс.

Суть этого явления в том, что на мелководье под действием волн и ветра скапливаются большие массы воды, которые затем локализованно оттекают в море перпендикулярно берегу или под небольшим углом к нему. Эти течения ощущаются уже на глубине 1 метра.

При этом статистика гибели людей в Балтийском море в Калининградской области сравнительно низкая: так, в ходе купального сезона 2024 года, продленного на сентябрь, утонули всего пять человек, в основном — из-за несоблюдения правил безопасности и/или при купании на необорудованных пляжах.

Кто такой Евгений Чижов

Евгений Чижов родился в октябре 1966 года в Москве в семье переводчика и адвоката, в 1988 году окончил юридический факультет МГУ и начал работать по специальности. В 1994 году на три года переехал в Германию, а по возвращении в Россию стал работать переводчиком и журналистом.

Дебют Чижова как писателя состоялся в 1997 году, когда журнал «Соло» напечатал его повесть «Бесконечный праздник». Три года спустя в журнале «Октябрь» вышел его роман «Темное прошлое человека будущего», который впоследствии был издан отдельной книгой вместе с «Бесконечным праздником» и повестью «Без имени».

Второй роман — «Персонаж без роли» — Чижов выпустил в 2008 году. Его следующий роман — «Перевод с подстрочника», опубликованный в 2013 году, — вышел в финал премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», а также получил премию «Венец» от Союза писателей Москвы.

В 2020 году Чижову присудили премию «Ясная Поляна» за книгу «Собиратель рая». В прошлом году году писатель выпустил сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники». Рассказ «Боль» из этого сборника получил премию журнала «Дружба народов», в котором был впервые опубликован.

Писатель Лидия Маслова называла Чижова «интеллектуалом и фантазером», чьи книги «не очень рассчитаны на массовую аудиторию», но зато пользуются успехом в «интеллигентских кругах» и у «продвинутой» публики, а Лев Данилкин характеризовал своего покойного коллегу как «мастера выдумывать замечательные сюжеты» и автора «почти тактильно ощущаемой, плотной, состоящей из меланхолии, иронии и тайны прозы».