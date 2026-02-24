Российских школьников лучше всего обучать тому, что связано с современными технологиями, например, сборке дронов. Так в беседе с RTVI депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер прокомментировал прозвучавшие в гордуме Екатеринбурга идеи учить детей рыть блиндажи и ходить строем.

Ранее депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев, регулярно выезжающий в зону СВО, заявил, что для детей в России сейчас создаются «тепличные условия». «Учиться лучше на природе. Лучше это делать в блиндажах, которые дети сами роют. Чтобы, если вдруг, не дай бог, когда они оказались в такой ситуации, они это только вспомнили», — цитирует его 66.ru. Его поддержали глава департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев и парламентарий Александр Колесников. Последний заявил, что «автомат Калашникова — нормальная тема, хотя бы для саморазвития», а строевая подготовка полезна «и для осанки, и для координации движений» — в том числе для девочек.

Вегнер в беседе с RTVI отметил, что, вероятно, те, кто озвучивал такие предложения, не очень знакомы с российской системой образования, так как многое из озвученного на заседании гордумы Екатеринбурга уже есть в школах: например, различные кружки, классы с углубленным изучением военного дела, сборка-разборка автоматов, а также проводятся военно-патриотические игры «Зарница 2.0».

«То, что говорится о рытье окопов, — думаю, что это, может, просто для красного словца. <> Рытье окопов — может, и полезное занятие в виде наказания, но никак не в повседневной жизни. Тем более строевой шаг. Я знаю, по школам езжу, с директорами общаюсь — у нас сегодня современнейшие спортивные залы и хорошо оснащенные стадионы. Ребята занимаются спортом очень активно, и в последнее время я вижу [у них] тягу заниматься, бегать, прыгать. Этого, наверное, достаточно. А строевым шагом помаршируют в армии, когда заберут», — сказал депутат.

По его мнению, куда важнее то, о чем говорил ранее глава государства Владимир Путин: это изучение систем БПЛА, искусственный интеллект и новые технологии.

«Потому что БПЛА — это не только современные методы ведения войны, БПЛА — это и будущее нашей гражданской экономики. Поэтому, мне кажется, если и показывать где-то свои знания, то, наверное, именно в том, о чем говорит президент», — резюмировал Вегнер.

В ноябре 2025 года Путин во время выступления на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту заявил, что в России нужен штаб по руководству отраслью, связанной с ИИ. По его словам, применение продуктов с нейросетями дает преимущества в эффективности труда, а за обладание такими технологиями конкурируют ведущие государства.

Президент добавил, что федеральному правительству и регионам необходимо сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Путин отдельно подчеркнул, что Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, поскольку это — вопрос суверенитета.