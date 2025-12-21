Профессиональный фитнес-тренер из Рыбинска ударил ногой в живот незнакомую девушку 15 декабря в одном из продуктовых магазинов города, сообщает РЕН ТВ. Причиной нападения стало то, что пострадавшая якобы «помешала пройти в дверь его спутнице».

На опубликованных кадрах видно, как тренер и его спутница выходят из магазина, а пострадавшая в это же время заходит внутрь. Телеграм-канал «Новости Ярославля и области» утверждает, что между участниками конфликта произошла словесная перепалка, после которой мужчина побежал за девушкой, попытался схватить ее за волосы и ударил в живот. Пострадавшая упала на пол, а нападавший покинул место происшествия.

Свидетелями потасовки стали два кассира и несколько покупателей. По данным телеграм-канала «112», тренеру 33 года, а избитой девушке — 20 лет. По версии «Новостей Ярославля и области», ей 19.

Местные телеграм-каналы пишут, что жители города встали на сторону девушки. В региональном МВД сообщили РЕН ТВ, что по факту произошедшего проводится проверка. Рыбинский филиал фитнес-клуба DDX, в котором работал мужчина, провел внутреннюю проверку и прекратил сотрудничество с этим тренером.

«Мы не приемлем проявление насилия в любых формах. <…> Договор [с этим сотрудником] расторгнут в полном соответствии с законом», — говорится на странице рыбинского DDX во «ВКонтакте».

В комментариях к посту представители клуба уточнили, что мужчина также не сможет посещать тренажерные залы сети в качестве клиента.