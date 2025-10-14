Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с RTVI назвал абсурдом лишение его украинского гражданства по решению президента Владимира Зеленского. Бывший парламентарий отметил, что украинский лидер «нелегитимен», а прежней Украины уже нет, она стала «концлагерем».

«С одной стороны, приятно, что меня помнят, борются со мной, значит, боятся. Хочу сказать, что правильно боятся. С другой стороны, хочу сказать, это все абсурд. Вопрос даже не в том, что в Конституции Украины нет такой нормы — “лишение гражданства” президентом или кем-то другим. Кстати, Зеленский нелегитимный президент, не он мне давал это гражданство. Но даже если бы был легитимным, он не имел бы права лишать гражданства кого-либо», — отметил Царев.

Кроме того, продолжил собеседник RTVI, решение Зеленского является абсурдом в том числе и потому, что он «разрушил ту страну, которую мы помним и любим».

«Он превратил страну в концлагерь. Мне пишут сейчас с Украины о том, что многие мужчины были бы рады, если бы их лишили гражданства, и они, уже не граждане Украины, спокойно выехали из нее. Это до чего надо было довести страну? Нет той страны, нет той Украины, гражданства которой он пытается лишать», — заявил экс-депутат Рады.

Царев отметил, что теперь стоит задача «победить, выкинуть Зеленского и вернуть украинцам цветущую мирную Украину, которую все помним и любим».

Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о лишении гражданства нескольких лиц из-за наличия у них российского паспорта. Имена он не привел. Украинские СМИ написали, что речь идет о Цареве, артисте балета Сергее Полунине и мэре Одессы Геннадии Труханове.

Олег Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2014 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины, но вскоре покинул страну. Позже его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к изменению границ и свержению конституционного строя.

Полунин не раз выступал в поддержку президента России Владимира Путина, а также сделал татуировку с его изображением. В 2018 году он сообщил, что получил российское гражданство. В 2024 году танцор объявил, что выехал из РФ.

В октябре на сайте президента Украины появилась петиция против Геннадия Труханова, в которой его требовали лишить гражданства. Также Зеленский поручил рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации.

Труханов, который теперь должен покинуть пост мэра Одессы, отрицает, что у него есть гражданство России. Он отметил, что планирует оспаривать решение Зеленского о лишении гражданства в суде, заявив, что готов в случае необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека.