Популярный маркетплейс Shein оказался в центре скандала во Франции. Французское управление по защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) обвинило его в продаже секс-кукол, имитирующих детей.

По данным ведомства, описание этих товаров, размещенных на интернет-платформе сторонними продавцами, не оставляет «сомнений в их педопорнографической природе». Отчет DGCCRF был отправлен в прокуратуру Парижа и Arcom — регулятор аудиовизуального и цифрового контента. В управлении подчеркнули, что французские власти не располагают «эффективными механизмами контроля и блокировки» доступа к незаконному контенту на китайском маркетплейсе.

Компания Shein оперативно отреагировала, заявив об удалении вызвавших претензию товаров сразу после обнаружения проблемы и своей приверженности политике нулевой терпимости к любому незаконному контенту. Она также анонсировала внутреннее расследование с целью выяснить, как её автоматизированные системы модерации пропустили рекламные объявления с секс-куклами, и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

Несмотря на эти заявления, французские СМИ отметили, что некоторые товары со схожими характеристиками остались доступными, и поставили под сомнение эффективность механизмов модерации Shein.

BFMTV отмечает, что скандал разразился в особенно сложный для китайской группы момент — всего за несколько дней до открытия её первого постоянного магазина в Париже, призванного укрепить позиции Shein в европейской традиционной розничной торговле.

Министр экономики Франции Ролан Лескюр объявил о намерении обратиться в суд и пригрозил интернет-платформе полным запретом в стране в случае повторного нарушения. «Мы перешли черту. Если они не будут соблюдать закон, мы их закроем», — заявил он в интервью.

Верховный комиссар по делам детей Сара Эль Аири объявила о проверках всех маркетплейсов, включая AliExpress. Она потребовала от этих платформ сотрудничества с французской системой правосудия для выявления поставщиков и покупателей, повторив, что хранение детской порнографии является «преступлением».

Лидер Национального объединения Марин Ле Пен написала в соцсети Х, что «предложение о продаже „кукол“ в педокриминальных целях отвратительно», и потребовала от правительства привлечь Shein к ответственности с самым суровым наказанием.

Распространение, хранение или продажа детской порнографии караются во Франции лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро. Несоблюдение правил фильтрации такого контента может повлечь за собой тюремное заключение сроком до трёх лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

Это не первый случай, когда Shein привлекает внимание французских властей. Компанию несколько раз штрафовали за «мошенническую практику ведения бизнеса» и «нарушение требований к продукции». В июле 2024 года она получила рекордный штраф — 40 млн евро — за введение потребителей в заблуждение относительно своих рекламных акций и качества продукции.