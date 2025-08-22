Портал «Госуслуги» с полудня 22 августа подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа, в связи с чем некоторые пользователи могут столкнуться со сбоями в работе сервиса. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

В ведомстве пояснили, что трудности при входе на платформу могут возникать из-за работающей системы фильтрации трафика.

«Все атаки успешно отражаются. Данные пользователей находятся под защитой», — заверили в министерстве.

Там добавили, что для обеспечения информационной безопасности портала развернута многоуровневая высокотехнологичная система защиты. Ее производительность позволяет ежедневно анализировать миллиарды событий, связанных с киберугрозами.

Как подчеркнули в ведомстве, для оперативного противодействия инцидентам функционируют круглосуточные службы: техническая поддержка, а также штаб, отвечающий за мониторинг и реагирование.

Согласно данным сервиса Downdetector, резкий рост числа жалоб на доступность портала «Госуслуги» был зафиксирован 22 августа после 10:30 по московскому времени. Пиковое значение в 97 сообщений пришлось на 15:00, после чего к 16:15 количество отчетов о сбоях снизилось до 48.

Наибольшее количество проблем пользователи отмечали в Волгоградской, Костромской, Смоленской областях, Санкт-Петербурге и на Камчатке. Почти половина (45%) жалоб была связана с недоступностью самого сайта. Другими частыми проблемами стали ошибки при авторизации в личном кабинете и сбои в работе мобильного приложения.