Четыре человека погибли и как минимум 12 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла 11 октября в Лиланде (Миссисипи, США), пишет CBS News со ссылкой на мэра этого города Джона Ли.

Лиланд — небольшой город в округе Вашингтон. По данным за 2023 год, там проживают около 3,8 тысячи человек. По словам Джона Ли, четверо из пострадавших получили тяжелые ранения и были доставлены в больницы вертолетами санитарной авиации. Мэр также добавил, что все раненые — взрослые.

Сенатор от Миссисипи Деррик Симмонс заявил, что стрельба произошла во время собрания после игры. По его словам, четверо госпитализированных в медцентр университета штата на вертолете находятся в критическом состоянии.

Городские власти сообщили, что стрельба произошла около полуночи на главной улице Лиланда. Расследование продолжается. По сообщениям местных СМИ, его ведет бюро расследований штата Миссисипи. Имя подозреваемого и информация о том, жив он или нет, а также о его возможном местонахождении не разглашается.

Мэр уточнил, что минувшей ночью в центре города собиралась толпа людей, приехавших на матч выпускников местной школы Leland High School. На ее сайте указано, что накануне вечером школьная команда играла на домашнем поле против соперников из школы Чарльстона.

«Я просто хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем, кто сейчас находится на лечении. Мы должны молиться за наш город», — сказал Ли в обращении к горожанам.

В телефонном интервью The New York Times мэр Лиланда заверил, что власти предпринимают все возможные усилия для установления виновника трагедии. По его словам, случившееся накануне ночью — «не то событие, которое можно представить в этом городе».

«Обычно в нашем городе такое не случается, такого никогда раньше не случалось», — сказал градоначальник.

По словам Ли, в честь вечера встречи выпускников местной школы всегда проводится футбольный матч, на который традиционно съезжается большое количество людей, но еще ни разу за всю историю этого мероприятия оно не было сопряжено с какими-либо чрезвычайными происшествиями.

В соцсетях есть видеоролики, снятые очевидцами ночного инцидента. Судя по ним, стрельба произошла прямо на улице и сразу привлекла внимание сотрудников экстренных служб.