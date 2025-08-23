Избитый толпой в подмосковном Щелково 20-летний футболист любительского клуба «Русская община» Арсений Ерошевич умер в больнице. Об этом 23 августа рассказала «Известиям» сестра спортсмена. По ее словам, о смерти брата она узнала, когда поехала навестить его в больницу.

Как пишет Sport Baza, утром 17 августа на Пролетарском проспекте в Щелково в одном из баров возник конфликт между Ерошевичем и двумя мужчинами (телеграм-канал пишет, что их зовут Радик и Ислам, официально эта информация не подтверждена).

«По словам очевидцев, сначала они вышли поговорить в туалет, а спустя несколько минут конфликт переместился на улицу. Там толпа спорила несколько минут, а затем началась драка. Ерошевича атаковали сразу несколько человек, и после одного удара сзади он рухнул головой об асфальт. Арсений сразу потерял сознание, но его продолжили избивать уже на земле, пока очевидцы не оттащили нападавших», — говорится в посте.

Знакомые Ерошевича рассказали, что в потасовке принимали участие футболисты любительского ФК «Дизель», а один из них якобы был зачинщиком.

Родственники футболиста рассказали Sport Baza, что в результате драки тот получил «открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани». После инцидента его доставили в больницу и провели две операции. По предварительным данным, за это время он в сознание не приходил.

После драки было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации Sport Baza, подозреваемых — гражданина одной из стран Средней Азии 2005 года рождения и россиянина 2001 года рождения — задержали в Нижнем Новгороде.

Телеграм-канал пишет, что Ерошевич пришел в ФК «Русская община Щелково» всего несколько месяцев назад.

21 августа в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что трое подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отправлены в СИЗО.

23 августа в ГСУ СК России по Московской области рассказали, что выясняют обстоятельства «причинения смертельных травм молодому человеку».

«По данным следствия, 17 августа 2025 года обвиняемые, находясь на парковке, вступили в словесный конфликт с двумя молодыми людьми. В ходе ссоры злоумышленники стали избивать одного из участников конфликта. Потерпевший с множественными травмами был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался спустя несколько дней», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, подозреваемые отправлены в СИЗО.