В результате масштабного ракетного удара ВСУ по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тыс. жителей остались без света. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Гладков и мэр города Валентин Демидов. Атака была нанесена ночью 27 февраля, пострадавших среди людей нет.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — рассказал Гладков.

Позднее он уточнил, что в результате обстрела без электричества остались «почти 60 тысяч человек», школы и детские сады работают в штатном режиме — их перевели на резервную генерацию. Однако, подчеркнул губернатор, полностью закрыть потребности агломерации за счет резервных мощностей не получится.

«Говорил об этом много раз, повторюсь еще: полностью перевести на резервную генерацию Белгородскую агломерацию физически невозможно, несмотря на то что мы сконцентрировали на территории области огромный запас резервной генерации и продолжаем это делать», — заявил Гладков.

По его словам, власти прилагают максимум усилий для восстановления подачи электричества, тепла и воды. Сроки восстановления пока не названы — губернатор намерен заслушать профильные службы на заседании оперштаба.

Кроме того, он отметил, что за последнюю неделю в регионе было проведено более 50 занятий по гражданской защите: «Мы это делаем для того, чтобы наши навыки были сформированы на уровне автоматизма, что позволяет в критические моменты максимально эффективно помогать тем, кто попал в беду».

Демидов заявил, что ночью город подвергся очередной ракетной атаке, целью была энергоинфраструктура.

«Последствия серьезные, оценка еще идет. Во многих домах перебои со светом (около 60 тысяч человек). <…> Школы и детские сады принимают детей, переведены на резервную генерацию. Фиксируем сбои в работе светофоров. Регулировщики уже работают», — добавил он.

Мэр также рассказал, что ночной обстрел обернулся разрушениями в жилых кварталах: у четырех квартир в трех многоэтажках повреждены окна, у двух частных домов — крыши и окна, кроме того, «посекло осколками» четыре машины. По его словам, представители власти с утра работают с пострадавшими — составляют акты, чтобы строители могли оперативно приступить к ремонту.

По неподтвержденной информации, под обстрел попала Белгородская ТЭЦ.

По данным Минобороны России, в ночь на 27 февраля системы ПВО перехватили и уничтожили 95 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, акваториями Черного и Азовского морей. Пять дронов, по данным Минобороны, летели непосредственно на столицу.