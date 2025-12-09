Россия и Индонезия могут подписать соглашение о взаимном признании дипломов в ближайшие дни. Подписание будет приурочено к визиту индонезийского главы Прабово Субианто, который, как объявили в Кремле, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 10 декабря. Об этом посол России в Индонезии Сергей Толченов рассказал в «Специальном интервью» RTVI.

Сергей Толченов отметил, что визит президента Индонезии Прабово Субианто будет носить рабочий характер, поэтому вряд ли какие-либо документы будут подписываться именно в присутствии глав государств.

«Но целый ряд документов готовится к подписанию», — рассказал посол России в Индонезии.

Дипломат напомнил, что 8 декабря в Москве министры промышленности двух стран Антон Алиханов и Агус Гумиванг Картасасмита уже подписали меморандумы о сотрудничестве в области судостроения и в сфере исследований безопасного использования хризотила.

«Еще один документ — не хотелось бы сглазить, — возможно, будет подписан буквально завтра-послезавтра. Мы готовим, я считаю, достаточно важный в нынешних условиях для наших стран документ. Это межправительственное соглашение о взаимном признании образования — сертификатов, дипломов, документов, которые выдаются по итогам обучения», — рассказал Сергей Толченов во вторник, 9 декабря, накануне визита индонезийского президента в Москву.

В начале ноября было опубликовано поручение премьер-министра России Михаила Мишустина к Минобрнауки. Ведомство должно было провести переговоры и подписать с индонезийской стороной соглашение «о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней».

Кремль официально сообщил, что 10 декабря президент России Владимир Путин и Прабово Субианто проведут переговоры в Москве. «Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнёрства, а также актуальную международную и региональную тематику», — говорится в сообщении.

Последний раз президенты двух стран встречались в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Прабово Субианто не просто был на Петербургском форуме, за день до этого, 19 июня, он был там же, в Петербурге, с официальным визитом. Поэтому это действительно будет его вторая поездка в Россию [за год]», — напомнил посол России.

В интервью RTVI Сергей Толченов отметил, что Россия и Индонезия — «давние партнеры», участники «крупных многосторонних объединений», например, БРИКС и «Большой двадцатки».

«Это значит, что у президентов есть повестка дня, есть о чем говорить. Может быть, это прозвучит немножко бюрократически, но это тот самый политический диалог на высшем уровне, который у нас очень конструктивно и динамично развивается», — пояснил посол России в Индонезии.

Полностью интервью посла России в Индонезии Сергея Толченова смотрите на YouTube-канале RTVI и читайте на сайте www.rtvi.com в ближайшее время.