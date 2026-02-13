Вокалист немецкой группы Dschinghis Khan («Чингисхан»), исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в соцсетях представители артиста.

Они отметили, что в последние годы певец «с завидной уверенностью и силой духа» справлялся с проблемами, связанными с состоянием его здоровья. Смерть музыканта наступила 20 января после периода существенного улучшения и стала неожиданностью для близких, добавили его представители.

«Хан из Dschinghis Khan постучал в Небесные Врата и вошел. Но он продолжает жить в своей музыке. Хайхель не только занимался творчеством, но и считался увлеченным филантропом, а также весьма уважаемым послом культуры», — написал в соцсетях менеджмент артиста.

По информации издания Bild, перед смертью Хайхель проводил большую часть времени у Боденского озера. По словам источников, его похороны прошли 11 февраля, на них присутствовали только близкие друзья и родственники певца.

Группа Dschinghis Khan была основана продюсером Ральфом Зигелем в 1979 году. Коллектив представлял Германию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле, где занял четвертое место.

На следующий год участники группы планировали выступление на Олимпиаде в Москве и подготовили сценический номер в официальных цветах мероприятия, однако после решения западных стран бойкотировать эти игры, группе было запрещен въезд в СССР.

«Запрет на въезд способствовал популярности песни Moskau, она известна во всем мире. Люди могут не знать, кто ее исполняет, но саму песню точно знают», — говорил Хайхель в интервью Moskauer Deutsche Zeitung.

Пережив распад и воссоединение коллектива, Dschinghis Khan впервые выступил в Москве в 2005 году на фестивале «Ретро FM» в Олимпийском, после чего группа неоднократно приезжала в Россию с концертами.

В разговоре с «МК» в 2023 году Хайхель признался, что мечтает спеть с хором Красной армии и оркестром.