На режиссера и оператора Сергея Политика напали с ножом возле подъезда его московской квартиры. Кинематографиста госпитализировали, но спасти не смогли — он скончался от полученных ранений.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 18 октября около подъезда на улице Сталеваров. Политик вступил в конфликт с незнакомым человеком, который нанес режиссеру ножевое ранение в область груди и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения. Сейчас его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК).

Телеграм-канал Baza утверждает, что подозреваемый — 33-летний гражданин Армении Армен С. Он якобы неадекватно себя вел возле подъезда кинооператора, из-за чего Политик сделал ему замечание. На этой почве разгорелся конфликт.

«Он вышел покурить и его зарезали», — рассказал актер Владимир Стуканов «Аргументам и Фактам», подчеркнув, что Политик был бесконфликтным человеком.

«Жил человек. Хороший человек. Занимался делом. Никому не сделал ничего плохого. И все. Больше его нет. За что?» — задался вопросом Стуканов.

Брат погибшего Владимир также отрицает, что у него были конфликты с местными жителями.

«Он был очень мирным. Это была шокирующая новость для всех. Это явно не проблески прошлого. Кто-то незнакомый», — заявил Владимир в беседе с 360.ru. Он предположил, что нападавшим мог быть приезжий.

Владимир Политик добавил, что брат был для него «как отец и учитель». «Это огромная потеря для нас всех. <…> У него осталась семья. Я буду благодарен если вы поддержите их в этой сложной ситуации», — написал он в своих соцсетях.

Shot публикует первые кадры после того, как Политик получил ранение. На них видно, что подозреваемый вытирает нож и прячет его, через секунду в кадре появляется режиссер, который бежит к подъезду, но падает лицом на асфальт. В его сторону направляются двое очевидцев.

«Сапа» пишет, что режиссера во дворе дома обнаружила случайная прохожая — он лежал в крови и хрипел. Женщина вызвала скорую, которая доставила Политика в больницу имени Склифосовского. Телеграм-канал отмечает, что в клинику пострадавшего привезли в состоянии клинической смерти.

Владимир Политик уточнил, что прощание и похороны пройдут на этой неделе. Дочь убитого предупредила о мошенниках, которые уже собирают деньги на похороны под видом «помощи семье».

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Он окончил ВГИК и с 1990-х работал оператором-постановщиком. Его первой работой стал сериал «Следствие» (1997), затем он участвовал в проектах «Русская канарейка», «Щит Минервы», «Новогодние сваты», «Няньки», «Домовой», сериалы «Домохозяин», За все заплачено», «Контракт на счастье», «Секреты Лизы» , «Закрытая школа» и др.

В 2024 году он выступил в роли режиссера и снял мини-сериал «Вернуть жизнь». Политик награжден премией The Sound of Russia от студии MA.JA.DE в Германии, призом «Лавр», специальным призом «Святой Анны», призом зрительских симпатий «Пересекая границы».