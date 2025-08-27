Прорыв трубы с горячей водой произошел в Химках на улице Совхозной, пишет Regions.ru. По словам очевидцев, в результате аварии теплосети из-под земли поднялся поток пара выше многоэтажных домов.

Местные жители рассказали изданию, что во дворах образовались большие лужи кипятка, и ходить там стало неудобно.

Высота «фонтана» достигла 10 метров, помимо Совхозной улицы затопило также дворы на улице Зеленой, пишет телеграм-канал «Типичные Химки. Из-за прорыва в парке Эко-берег вода стала стекать в канал им. Москвы, который окрасился в коричневый цвет. РБК и телеграм-канал «112» отмечают, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в городской администрации, сотрудники «ТСК Мосэнерго» оперативно прибыли на место прорыва, устранили утечку воду и приступили к работам, целью которых является точное определение места повреждения для его устранения. Участок утечки было решено оградить для безопасности.

«Со вчерашнего дня и до 28 августа в микрорайоне Левобережный проводятся испытания теплосетей. Они проходят на уличных теплосетях при температуре 145 °C. Это необходимая мера в рамках подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой», — сказано в сообщении администрации.

Там также уточнили, что информация о проведении испытаний «ТСК Мосэнерго» вместе с рекомендациями для местных жителей были заранее опубликованы в домовых чатах микрорайона Левобережный и на ресурсах администрации и «ТСК Мосэнерго».