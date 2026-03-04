Наша очарованность кристаллами имеет древние корни и восходит к высшим приматам, от которых произошли предки людей. К такому выводу пришли испанские ученые, понаблюдавшие за реакцией группы шимпанзе на крупные и мелкие кристаллы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые давно обратили внимание, что на стоянках древних людей иногда можно найти различные природные кристаллы, про которые точно известно, что они не использовались в качестве оружия, инструментов и украшений. Находки показывают, что гоминины начали собирать подобные камни порядка 780 тыс. лет назад. Ученые до последнего времени не могли найти точный ответ, почему наши предки их собирали, и какие свойства кристаллов их притягивали.

Ученые под руководством Хуана Мануэля Гарсиа-Руиса из Международного физического центра Доностия (Испания) для ответа на эти вопросы поэкспериментировали с шимпанзе, самыми близкими среди приматов родственниками человека. Считается, что разделение людей и шимпанзе от общего предка произошло порядка 6-7 млн лет назад, поэтому люди с шимпанзе имеют большое генетическое сходство и схожие поведенческие особенности. Чтобы выяснить, какой интерес вызывают кристаллы у животных, ученые разбили шимпанзе, подолгу живущих рядом с людьми, на две группы.

В первом эксперименте перед шимпанзе на платформу ставили крупный кристалл и схожий по размеру камень. Несмотря на то, что оба предмета сразу вызывали интерес животных, вскоре их стал интересовать только кристалл, а булыжник был забыт. Затем обезьяны сняли кристалл с подставки и стали исследовать его, вращать и смотреть под разными углами. После этого шимпанзе Иван взял кристалл и унес его в свое жилище. Ученые обратили внимание, что интерес к кристаллу был максимален после обнаружения и угасал очень медленно — подобно тому, как людям становятся любопытны новые предметы. Когда смотрители пытались забрать кристалл, шимпанзе согласились лишь выменять его на угощения — бананы и йогурт.

Второй эксперимент был призван показать, что шимпанзе способны находить и отсеивать из груды гальки небольшие кристаллы кварца наподобие тех, что находят на стоянках древних гоминин. С этим заданием животные справились, и когда в кучу камней были добавлены кристаллы пирита и кальцита, имеющие другую форму, обезьяны по-прежнему выбирали из нее кристаллы кварца. «Шимпанзе начали изучать прозрачность кристаллов с чрезвычайным любопытством, держа их на уровне глаз и глядя через них», — объяснил Гарсиа-Руис.

При этом одна из шимпанзе, Сэнди, набрала гальку с кристаллами в рот, отнесла на деревянную площадку и стала их разбирать. «Она выделила три типа кристаллов, отличающихся по прозрачности, симметричности и блеску от гальки. Эта способность отличать кристаллы, несмотря на отличия между ними поразила нас», — пояснил Гарсиа-Руис. По его словам, обычно шимпанзе не используют рот для перемещения предметов, и такое поведение означает высокую ценность кристаллов для животного.

Ученые отметили, что пока не исследовали, как отличается интерес к кристаллам на уровне разных особей. «Некоторые — Дон Кихоты и Санчо — идеалисты и прагматики. Одни восхищаются прозрачностью кристаллов, другие интересуются их запахом и можно ли их есть», — рассказал Гарсиа-Руис. Он отметил, что в эксперименте участвовали шимпанзе, привыкшие жить рядом с человеком и знакомые с предметами, не встречающимися в природе. Поэтому в будущем надо исследовать шимпанзе, живущих в дикой среде.

По оценке ученых, прозрачность и форма кристаллов оказались для шимпанзе самыми любопытными свойствами. Вероятно, именно они и привлекали предков человека, встречавших кристаллы в природе. Природные объекты, такие, как облака, деревья, горы, животные и реки, окружавшие гоминин, имели кривую, неправильную форму. Объектов, имеющих прямые линии и плоские грани, в природе было мало, поэтому кристаллы привлекали внимание и возбуждали любопытство древних людей.