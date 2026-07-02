России необходимо пересмотреть налоговую политику в отношении сверхбогатых граждан из-за роста имущественного неравенства. Об этом в беседе с RTVI заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные швейцарского банковского холдинга UBS сообщило, что Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире по сумме финансовых и материальных активов. По оценке агентства, в 2020—2025 годах реальное благосостояние на взрослого жителя в РФ выросло на 37%. На первом месте — Южная Корея с показателем 55%. Тройку лидеров замыкает Хорватия — там рост составил 29%.

В антирейтинге первое место занимает Великобритания, где достаток граждан снизился на 23,2%. Также обеднели жители Нидерландов (минус 14,4%) и Франции (минус 4,5%). Единственной страной, где показатель за пять лет практически не изменился, оказалась Италия.

Миронов, комментируя эти данные, назвал их тревожным сигналом.

«Повод радоваться? Скорее плакать. В отечественных реалиях этот средний показатель означает одно — стремительный рост имущественного неравенства. Нетрудно понять, где швейцарцы нашли в РФ рост благосостояния на 37% за последние пять лет, если сопоставить это с другими данными. Например, если в начале СВО у нас было 88 долларовых миллиардеров, то в следующем году их стало уже 110. А по самым последним данным совокупное состояние российских олигархов с начала 2026 года выросло на $4,8 млрд», — отметил парламентарий.

По мнению лидера «Справедливой России», сократить имущественное неравенство можно через пересмотр налоговой нагрузки на сверхбогатых граждан.

«Надо взять излишки у сверхбогатых и направить их на повышение пенсий, пособий, зарплат. Способ хорошо известен — налоги. Поэтому “СР” предлагает повышать НДФЛ с богачей, пересмотреть налог на роскошь, ввести налог на личное состояние, на сверхприбыль банков, отменить неоправданные льготы экспортерам сырья. На Западе олигархи сами призывают брать с них больше налогов, хотя они там гораздо выше, чем в России, и только наши никак не нахапают, а государство с них пылинки сдувает. Пока эта позиция не изменится, нам только остается ждать следующих антирекордов», — заключил Миронов.