Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства внутренних дел о расширении списка оснований для выдворения иностранных граждан. Как сообщили РБК источники в комиссии, перечень правонарушений, за которые иностранцам грозит депортация, планируется увеличить на 20 статей Кодекса об административных правонарушениях.

Законопроект был разработан МВД еще летом 2024 года. Документ предполагает, что за ряд нарушений выдворение станет обязательным или основным видом наказания. В список вошли дискредитация Вооруженных сил России, нарушение правил проведения митингов, организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка, злоупотребление свободой массовой информации, призывы к нарушению территориальной целостности страны и к введению санкций против России, ее граждан или компаний.

Также в перечень включены участие в деятельности нежелательной организации, пропаганда или демонстрация нацистской символики и символики экстремистских организаций, возбуждение ненависти либо вражды, нарушение режимов чрезвычайного или военного положения, режима контртеррористической операции, неповиновение сотрудникам полиции, военнослужащим, сотрудникам ФСБ и Росгвардии, а также мелкое хулиганство.

Особо отмечается, что для иностранцев, признанных иноагентами, выдворение вместо альтернативы штрафу станет обязательным. По отдельным составам правонарушений предлагается повысить нижнюю и верхнюю границы штрафов на 2 тысячи рублей.

По данным источников РБК, законопроект согласовали большинство ведомств, включая Минюст, Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардию и Федеральную службу судебных приставов. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что расширение оснований для выдворения связано с необходимостью адаптировать законодательство к современным вызовам в сфере безопасности. По его словам, такая мера устанавливает для иностранцев четкие правовые рамки, за нарушение которых следует неизбежное наказание, а само выдворение является быстрым способом прекращения незаконного пребывания в стране.

В финансово-экономическом обосновании МВД прогнозирует, что дополнительные расходы на содержание иностранцев в спецучреждениях составят в 2026 году 284,7 миллиона рублей, в 2027-м — 292,1 миллиона, в 2028-м — 300,4 миллиона. Расходы Федеральной службы судебных приставов, отвечающей непосредственно за процедуру выдворения, оцениваются в 312,9 миллиона рублей ежегодно. При этом в ведомстве ожидают рост доходов бюджета от повышения штрафов — около 1,1 миллиарда рублей в год.

Минфин поддержал законопроект при условии, что Судебный департамент при Верховном суде подтвердит возможность его реализации в пределах выделяемого финансирования. В самом департаменте отметили, что спрогнозировать точное количество дел и дополнительные расходы пока невозможно, однако оценить потребность в увеличении штата судей можно будет уже в ходе применения новых норм.

В августе 2024 года полиция получила право самостоятельно выдворять иностранцев из страны — ранее это могли делать только суды и погранслужба. По данным главы МВД Владимира Колокольцева, в 2025 году из России было выслано 72 тысячи иностранных граждан.