Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, один из них — о запрете выдавать в другие страны для уголовного преследования или исполнения приговора иностранцев, служащих или служивших в российской армии. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, Россия будет отказывать в экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ и иных воинских формированиях. Основанием для отказа служат запросы других государств о выдаче таких лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Госдума приняла закон 26 февраля, Совет Федерации одобрил его 4 марта.

Иностранцы получили право заключать контракты на службу в российской армии в ноябре 2022 года, лица без гражданства — в июле 2024-го.

Ранее Госдума приняла и смежный пакет законов, запрещающих также выдворять и депортировать таких лиц, вводить для них запрет на въезд в Россию и подвергать реадмиссии; для иностранцев-контрактников предусмотрена замена высылки штрафом.

Путин также подписал закон, гарантирующий участникам СВО полный возврат стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от перелета. Воспользоваться правом на компенсацию смогут мобилизованные, военнослужащие по контракту, бойцы добровольческих формирований, а также сотрудники Росгвардии на должностях со спецзваниями полиции. Для получения средств потребуются подтверждающие документы — порядок их предоставления установит правительство. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Еще один подписанный президентом закон ужесточает административную ответственность за нарушение правил пересечения государственной границы — впервые с 2007 года. Штрафы повышены по восьми составам правонарушений.

За нарушение правил пересечения границы физлица теперь заплатят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей вместо прежних 2—5 тыс., должностные — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (вместо 30—50 тыс.), юридические — от 1 млн до 2,5 млн рублей (вместо 400—800 тыс.).

Существенно выросли санкции и за ведение хозяйственной деятельности вблизи границы без уведомления погранорганов, промысел в территориальном море и внутренних водах без разрешения, нарушение порядка прохождения контрольных точек судами рыбопромыслового флота, а также за неповиновение военнослужащему при исполнении им обязанностей по охране границы — последнее карается штрафом от 5 тыс. до 7 тыс. рублей или арестом до 15 суток. По расчетам авторов закона, дополнительные поступления в федеральный бюджет составят более 800 млн рублей ежегодно.