Пятеро сотрудников телеканала «Аль-Джазира», в том числе известный в регионе репортер Анас аш-Шариф, погибли в результате израильского удара по палатке журналистов в городе Газа. Это произошло поздно вечером 10 августа, сообщает канал. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что аш-Шариф только выдавал себя за журналиста, а на самом деле возглавлял террористическую ячейку ХАМАС.

Что сообщает «Аль-Джазира»

Как утверждает арабский телеканал, это было целенаправленное нападение на журналистов у главных ворот больницы «Аш-Шифа» в Газе. Его жертвами стали семь человек, из них пятеро были сотрудниками канала. Помимо 28-летнего аш-Шарифа, погибли корреспондент Мохаммед Крейке и трое операторов — Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфал и Моамен Алива.

Аш-Шариф незадолго до гибели написал в соцсети X, что Израиль начал интенсивную бомбардировку восточной и южной частей города Газа. На его последнем видео, опубликованном за полчаса до полуночи, слышен нарастающий громкий звук ракетного удара, а небо освещается оранжевой вспышкой.

После удара в соцсетях распространилось видео последствий, подлинность которого подтвердил американский телеканал NBC News. На нем несколько мужчин положили на землю тело мужчины, на котором продолжали тлеть обгоревшие края брюк. Было слышно, как люди произносили имя Мохаммеда Крейке. Один из мужчин, пробившись сквозь толпу, попытался реанимировать лежавшего, крича, что тот может быть жив, но его оттащили.

«Преднамеренное убийство»

Медиасеть «Аль-Джазира» выпустила заявление, в котором «самым решительным образом» осудила «преднамеренное убийство» своих сотрудников. При этом в заявлении упоминаются только четверо — имени оператора Моамена Аливы, которого изначально называли в числе погибших, в нем нет.

«Телеканал “Аль-Джазира” самым решительным образом осуждает преднамеренное убийство своих корреспондентов Анаса аль-Шарифа и Мохаммеда Крайки, а также фотографов Ибрагима аль-Тахера и Мохамеда Нофаля израильскими оккупационными силами, что стало очередным вопиющим и преднамеренным нападением на свободу прессы», — сказано в релизе.

Медиасеть охарактеризовала Анаса аш-Шарифа как «одного из самых смелых журналистов». Убийство корреспондента и его коллег она назвала «отчаянной попыткой заставить замолчать тех, кто разоблачает надвигающийся захват и оккупацию сектора [Газа]».

«Аль-Джазира» призвала мировое сообщество и прочие международные организации «принять решительные меры, чтобы остановить этот продолжающийся геноцид и положить конец преднамеренным преследованиям журналистов».

Что сообщает армия Израиля

В ЦАХАЛ подтвердили удар по Газе и убийство Анаса аш-Шарифа. В сообщении, выпущенном около полуночи в воскресенье, он назван террористом, выдававшим себя за журналиста «Аль-Джазиры».

«Анас аш-Шариф возглавлял террористическую ячейку в организации ХАМАС и отвечал за проведение ракетных обстрелов израильских мирных жителей и военнослужащих ЦАХАЛа», — говорится в релизе.

Израильские военные ссылаются на разведданные и «многочисленные документы», найденные в секторе Газа, которые подтверждают «его военную принадлежность к ХАМАС». Среди этих документов — списки личного состава, списки курсов подготовки террористов, телефонные справочники и отчеты о зарплате.

«Документы <…> служат неоспоримым доказательством того, что он является военным террористом ХАМАС в секторе Газа. Документы также подтверждают интеграцию террориста ХАМАС в катарскую сеть “Аль-Джазира”», — сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В армии заявили, что перед ударом приняли меры по минимизации ущерба мирному населению. Атаку, в частности, провели высокоточными боеприпасами, при этом велось наблюдение с воздуха и собирались дополнительные разведданные.

Угрозы аш-Шарифу и опасения за его жизнь

Как отмечает NBC News, в октябре 2024 года Армия обороны Израиля опубликовала в X фотографии аш-Шарифа и пяти других журналистов «Аль-Джазиры», утверждая, что те являются «террористами ХАМАС и “Исламского джихада”*». Медиасеть «Аль-Джазира» тогда назвала обвинения «беспочвенными » и «сфабрикованными».

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) заявляет, что в Израиле давно существует практика обвинения репортеров в терроризме без предоставления убедительных доказательств.

Аш-Шарифа в организации назвали одним из самых известных корреспондентов «Аль-Джазиры». Там отметили, что недавно именно он рассказывал о голоде в секторе Газа из-за ограничений на поставку гуманитарной помощи.

«Традиция Израиля называть журналистов боевиками без убедительных доказательств вызывает серьезные вопросы по поводу его намерений и уважения свободы прессы. Журналисты — это гражданские лица, они ни в коем случае не должны быть мишенью. Виновные в этих убийствах должны быть привлечены к ответственности», — заявила региональный директор КЗЖ Сара Кудах.

В июле Комитет заявил, что серьезно обеспокоен безопасностью аш-Шарифа и призвал международное сообщество защитить его. Кудах тогда указала, что в адрес репортера неоднократно поступали угрозы со стороны израильской армии.

Cпецдокладчик ООН по вопросу свободы слова Ирен Хан также выражала «глубокую встревоженность» угрозами и обвинениями в адрес аш-Шарифа со стороны Израиля и расценила их как «вопиющую попытку поставить под угрозу его жизнь и заглушить освещение геноцида в секторе Газа».

Сам аш-Шариф тогда сказал, что считает кампанию против него реальной угрозой своей жизни.

«Все это происходит потому, что мое освещение преступлений израильской оккупации в секторе Газа вредит им и портит их имидж в мире. Меня обвиняют в терроризме, потому что оккупационные власти хотят уничтожить меня морально», — заявил аш-Шариф.

* организация признана террористической и запрещена в России