14 марта в возрасте 88 лет ушел из жизни российский продюсер и актер Николай Гаро, сообщили его родные музею Эльдара Рязанова. Он был известен своими ролями в фильмах «Кин-дза-дза!» и «Кавказская пленница».

«Коллектив Музея Эльдара Рязанова выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Михайловича», — говорится в некрологе. Информацию о смерти Гаро подтвердил киновед Вячеслав Шмыров.

«Светлая память! Или прекрасного Ку, дорогой Николай Мушевич!», — написал он.

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. В 1978 году он завершил обучение на экономическом факультете ВГИКа, но еще с 1962 года занимал разные должности на киностудии «Мосфильм» — от администратора до продюсера (1993). С 1995 года Гаро был генеральным директором «Киностудии «Луч».

Он являлся почетным членом Гильдии продюсеров России и сотрудничал с великой тройкой советских мастеров комедии: Леонидом Гайдаем, Георгием Данелией и Эльдаром Рязановым.

Отечественному зрителю Гаро знаком по ролям водителя грузовика-рефрижератора в «Кавказской пленнице» (1667), господина ПЖ в бассейне в «Кин-дза-дза!» (1986) и жениха продавщицы книг Ксении Засыпкиной в картине «Привет, дуралеи!» (1996).

С 1970-х годов в качестве продюсера Гаро участвовал почти в двадцати проектах. Среди них — «Командир счастливой “Щуки”» (1972), «Слезы капали» Георгия Данелии (1982), «Дети понедельника» (1997), «Курочка Ряба» (1994). В нулевые годы выступил продюсером картин «Старые клячи» (2000), «Тихие омуты» (2000), «Свой остров» (2006), «И я там был» (2015). В его портфолио также есть сериалы, в том числе «Аляска Кид» (1993) и «МУР есть МУР» (2004).