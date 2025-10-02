Возвращение кокошников в моду представляет собой не просто временный тренд, а укрепление символа национальной идентичности. Об этом в комментарии Life.ru заявила стилист Мария Фоменко, поддерживая высказывание президента России Владимира Путина о возрождении интереса к традиционным нарядам.

«Кокошники — самый прекрасный тренд. Сейчас это направление называют «русская мода». Это очень важно, потому что возвращается мода на свои корни, на все то, что идентифицирует нас как нацию», — подчеркнула эксперт.

Фоменко отметила активное развитие российских брендов, обращающихся к национальным мотивам. По ее словам, за последние два года отечественные бренды «растут как грибы после дождя» и активно используют исконно русскую тематику. В современных коллекциях можно увидеть переосмысленные традиционные элементы, такие как Гжель и Хохлома, добавила эксперт.

Стилист также обратила внимание на региональные особенности. Она отметила, что в центральной России, например, в Новгороде сейчас становится модной вышивка, ручной труд, расшитые изделия.

По словам Фоменко, эта модная тенденция способствует пробуждению патриотических чувств.

«Кокошники — это про любовь к нации, про проявление гордости за свои корни. Мы вспоминаем историю, возрождаем патриотизм», — заключила она.

Ранее Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» с одобрением отметил растущую популярность традиционных русских нарядов среди молодежи. Он обратил внимание на то, что российские девушки ходят на мероприятия и даже в бары в кокошниках, в русских нарядах. Глава государства расценил эту тенденцию как важный социальный феномен.

«Это значит, что несмотря на все попытки разложить наше общество изнутри, наши противники не добиваются своих целей, а эффект обратный происходит», — сказал он.

Путин подчеркнул, что подобное проявление национальной идентичности свидетельствует о зрелости российского общества и служит своего рода внутренней защитой от внешнего влияния. По его словам, сознательный выбор молодыми людьми традиционных элементов одежды демонстрирует укрепление гражданского самосознания и культурной самоидентификации.