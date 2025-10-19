В селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб боец подразделения «Орлан», еще четверо ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что инцидент произошел во время выполнения боевого задания.

«К огромному горю, от полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу», — рассказал Гладков, выразив соболезнования близким и сослуживцам погибшего.

По словам главы региона, у троих бойцов диагностированы различные осколочные ранения ног, спины и головы, у еще одного — множественные осколочные ранения рук и ног. Все пострадавшие в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

3 октября Гладков сообщил о гибели другого бойца подразделения «Орлан». По его словам, это произошло в Шебекино в результате атаки БПЛА. Мужчину доставили в больницу сослуживцы, но «последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», отмечал губернатор. Он выразил соболезнования близким погибшего.

В сентябре портал «БелПресса» писал, что подразделение «Орлан» создало между российской границей с Украиной и Белгородом «несколько линий эшелонированной обороны, где перехватывают подавляющее большинство беспилотных летательных аппаратов».

Один из бойцов рассказывал, что они работают круглые сутки, а оборона состоит «из стационарных групп радиоэлектронной борьбы и мобильных стрелковых групп». Последние, как отмечается в статье, передвигаются в том числе на пикапах с закреплённым в кузове пулеметом, из которого уничтожают беспилотники.