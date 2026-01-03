Недалеко от Телеграфного каньона произошло крушение вертолета, направлявшегося из Кауин-Крик. Поисково-спасательные и пожарные службы подтвердили гибель четырех человек, сообщает управление шерифа округа Пинал в соцсети X.

Как отмечает ведомство, среди погибших — 59-летний пилот и три женщины в возрасте от 21 до 22 лет — члены его семьи.

По предварительным данным, через горный хребет был натянут канат для слэклайна. Очевидец рассказал 911, что воздушное судно задело часть каната, после чего вертолет упал на дно каньона.

Расследование обстоятельств ЧП будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте США. Специалистам предстоит установить причины катастрофы после завершения первичных спасательных мероприятий.