В США задержали приезжавших в Россию блогеров-миллионников Эндрю и Тристана Тейтов по обвинениям в изнасилованиях, торговле людьми и других сексуальных преступлениях. Об этом сообщает Королевская прокуратура Великобритании, по запросу которой братья арестованы и ожидают экстрадиции.

Тейтам предъявлены новые обвинения в дополнение к выдвинутым в мае 2025 года. Их общее число, таким образом, составило 59. Решение было принято после того, как полиция графства Бедфордшир получила новые доказательства, а число предполагаемых жертв в деле достигло семи человек, говорится в пресс-релизе.

39-летнему Эндрю Тейту вменяется еще 19 пунктов обвинений, связанных с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией, семь пунктов обвинения в изнасиловании, три ― в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации или содействии ей, а также три пункта обвинения в нападении, повлекшем причинение телесных повреждений.

38-летнему Тристану Тейту предъявлен один дополнительный пункт обвинения в сексуальном насилии, два пункта обвинения в изнасиловании и три пункта обвинения в организации секс-торговли людьми либо содействии ей.

Ранее Эндрю Тейту вменили три случая изнасилования, шесть случаев причинения телесных повреждений и два случая торговли людьми. Тристан Тейт обвиняется в трех изнасилованиях, четырех случаях причинения телесных повреждений, двух случаях торговли людьми, а также в организации проституции с целью получения прибыли.

По версии прокуратуры, преступления были совершены с июля 2010 по август 2017 года.

Федеральные маршалы США задержали Тейтов в Майами. На следующей неделе они предстанут перед федеральным судом, сообщил источник CNN.

Адвокат братьев Джозеф Макбрайд заявил об их невиновности, назвав новые обвинения «политической расправой», передает «Би-би-си».

«Мы уверены, что как только компетентный судья ознакомится с фактами, а Министерство юстиции разберется с этим вопиющим превышением полномочий, Эндрю и Тристан Тейт выйдут на свободу. Америка не выполняет за Британию грязную политическую работу», — заявил адвокат.

В конце 2022 года Тейты были арестованы в Бухаресте по обвинению в создании организованной преступной группы и торговле женщинами на территории Румынии, США и Великобритании. Эндрю Тейту также вменялось изнасилование.

Изначально братья содержались под стражей, позже мера пресечения была заменена домашним арестом. В декабре 2024 года румынский суд вернул дело Тейтов в прокуратуру, заявив о «недопустимости» некоторых доказательств.

В марте 2025 года Тейты вернулись в США. Год спустя румынский суд отменил все меры судебного контроля в отношении братьев, при этом расследование их дела продолжается.

Адвокат Тейтов заявил, что Великобритания не может требовать их экстрадиции, пока в Румынии продолжается разбирательство.

Кто такие братья Тейты

Эндрю и Тристан Тейты — блогеры-миллионники, известные своими женоненавистническими взглядами и высказываниями. Оба профессионально занимались кикбоксингом в Великобритании и завоевывали титулы, прежде чем завершить спортивную карьеру. Братья имеют гражданства США и Британии.

В 2014 году они создали вебкам-бизнес, позже сосредоточились на продаже курсов о способах заработка и воздействия на женщин.

В 2016 году Эндрю Тейт участвовал в британском реалити-шоу «Большой брат», но был исключен оттуда после того, как в таблоиды распространили видео, на котором блогер избивал женщину ремнем.

В разные годы практически все популярные платформы блокировали аккаунты Тейта-старшего за нарушение правил. Он называл женщин «собственностью» мужчин и возлагал на жертв изнасилования ответственность за то, что они подверглись нападению. Сам себя Тейт называл «королем токсичной маскулинности».

В июне 2026 года братья Тейты приезжали в Россию во время проведения Петербургского международного экономического форума. В аэропорту их встречали девушки в национальных костюмах под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой и угощали хлебом-солью.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что Тейты посетили вечеринку в рамках ПМЭФ и побывали на выступлении Вани Дмитриенко. После форума они побывали в Москве.

Во время визита в Россию братья Тейт дали интервью ведущему программы на RT Рику Санчесу. Они назвали США «умирающей империей», а Европу ― «рассадником многих проблем». Приезд в Россию Эндрю Тейт объяснил желанием понять, «насколько сильно его старались обмануть насчет этой страны».