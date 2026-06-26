Создатели приложения Telega (неофициального альтернативного клиента мессенджера Telegram) заявили о прекращении его работы с 1 июля. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале разработчиков.

В числе причин такого решения они назвали отсутствие возможностей для обеспечения полной локализации и соответствия действующим требованиям в формате Telegram-клиента, а также «внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store».

«Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» мы вернем оплату. Порядок и сроки возврата сообщим отдельно», — говорится в тексте сообщения.

Один из разработчиков Александр Смирнов также отметил, что на этом «путешествие не заканчивается» и команда создателей Telega будет «двигаться дальше».

Осенью 2025 года портал «Код Дурова» обратил внимание, что изначально приложение Telega появилось под названием «Даль» и позиционировалось как аналог Telegram, доступный без VPN.

Позднее ряд пользователей отметили наличие признаков того, что приложение может иметь отношение к инфраструктуре VK Group. Представители корпорации отказались от комментариев, а создатели Telega заявили, что оно лишь использует технологии VK, которые находятся в открытом доступе.

С 31 марта Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют неофициальные приложения, на фоне публикации материала анонимных исследователей о механизме перехвата трафика и функции фильтрации контента.

В начале апреля приложение исчезло из магазина App Store. Создатели Telega заявили, что работают над решением проблемы после соответствующего запроса от Apple. Позднее «Код Дурова» сообщил, что после обновления iPhone с установленным приложением Telega смартфоны стали полностью блокироваться и «превращаться в кирпичи».