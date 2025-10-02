Глава Комитета Госдумы по защите семьи, член ЦК КПРФ Нина Останина попросила патриарха Кирилла оценить высказывания Бориса Корчевникова, гендиректора телеканала «Спас». Депутат обратила внимание на то, что в своих заявлениях Корчевников фактически уравнял действия СССР в годы Великой Отечественной войны и идеологию компартии с фашистско-нацистскими.

«26 сентября 2025 года Б. Корчевников фактически приравнял деятельность руководства СССР (равно как и правящей тогда в нашем Отечестве Коммунистической партии) в годы Великой Отечественной войны к деятельности германской национал-социалистической партии, а также к фашистской партии Б. Муссолини, а идеологию Коммунистической партии СССР — к идеологии нацизма и фашизма», — говорится в обращении Останиной (копия имеет в распоряжении RTVI).

Парламентарий напомнила, что в Великой Отечественной войне победил советский народ «под мирским руководством ВКП(б), являющейся по факту Коммунистической партией».

«Приравнивать советскую Компартию к немецкому рейху — все равно что ставить советских защитников-освободителей Отечества в один ряд с немецко-фашистским зверьем и его приспешниками, чьи злодеяния история запомнила и осудила навечно», — подчеркнула Останина.

Разумеется, в России каждый человек может выражать свое мнение, продолжила парламентарий. Вместе с тем, отметила она, «последствия выражения взглядов публичной персоны имеют свои особенности и последствия».

Останина подчеркнула, что считает недопустимыми публичные действия и высказывания известных лиц, которые могут отрицательно сказаться на настроениях российского общества, «и без того болезненно преодолевающего последствия прошлых катастроф».

«Кроме того, считаю, что действия телеведущего Корчевникова являются (осознанно или неосознанно) содействием политике враждебных России сил, стремящихся приравнять СССР к гитлеровской Германии, чтобы лишить в глазах мирового сообщества нашу Родину статуса державы-победительницы в Великой Отечественной войне», — считает депутат.

Останина также заявила, что она внимательно изучила официальную позицию РПЦ по «вопросам, имеющим резонансное значение для социальной стабильности в российском обществе», после чего пришла к выводу, что «информационная деятельность Бориса Корчевникова во многом противоречит официальной позиции Русской православной церкви, транслируемой в информационное пространство».

Депутат добавила, что РПЦ в разные годы, включая Великую Отечественную войну, занимала «мудрую, взвешенную и ясную государственническую позицию, громко возвышая голос в защиту народного единства».

Это очень важно именно сейчас, когда коллективный Запад стремится «уничтожить Россию как субъект геополитики с полной зачисткой» ее роли в мировой истории, отмечает парламентарий.

«Прошу пояснить, насколько позиция, транслируемая в публичное пространство Борисом Корчевниковым, формально возглавляющим миссионерский телеканал РПЦ, совпадает с действительной позицией Русской православной церкви в вопросе приравнивания деятельности руководства СССР во время Великой Отечественной войны к роли руководителей нацистской Германии и ее итальянских фашистских приспешников», — заключила Останина.

Также она приложила скриншоты из телеграм-канала Корчевникова. В частности, в посте от 26 сентября гендиректор «Спаса» заявил, что «коммунизм — лучший друг фашизма, как и нынешнего Запада», назвав ее «лжеидеологией».

Кроме того, он обвинил Останину в том, что она опубликовала у себя в телеграм-канале «пост с запрещенной символикой СС, исковеркав логотип канала “Спас” и кощунственно поглумившись этим над святым именем Спасителя». После этого, отметил Корчевников, против депутата были поданы иск и заявления в комитет Госдумы по депутатской этике, а также в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.

По его словам, прокуратура подтвердила, что «факты публичного демонстрирования нацистской символики установлены», в связи с чем в ведомство будет направлен пакет документов с требованием ограничить доступ к соответствующему посту к телеграм-каналу Останиной.

«Также материалы проверки прокуратуры направлены в Центр «Э» (противодействие экстремизму) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях решения вопроса о привлечении к ответственности авторов и распространителей противоправной информации», — сообщил гендиректор «Спаса».

27 сентября Останина обвинила Корчевникова в том, что тот, выдавая себя за представителя чуть ли не Церкви, в своей публикации от 26 сентября практически «приравнял СССР к фашистской Германии». Депутат напомнила, что РПЦ всегда выступала против «попытки лишить Россию — правопреемницу Советского Союза — статуса страны-победительницы».