Против коуча и блогера Арсена Маркаряна, известного своими женоненавистническими высказываниями, возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщают РИА Новости, Baza и РЕН ТВ.

Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы. Телеграм-канал «112» пишет, что блогер был замечен в России.

«Коуч женоненавистников попал под расследование еще весной. Все это время он поливал грязью страну из-за границы. Тогда же Маркарян был объявлен в розыск», — уточняется в другом посте.

Источник РЕН ТВ также сообщает, что дело против Маркаряна было возбуждено еще весной 2025 года, тогда же он был объявлен в розыск.

О том, что коуч, «который призывал аудиторию насиловать женщин», появился в России, также сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Ранее он не только говорил отвратительные вещи о женщинах, но в своих видео унижал участников СВО, их матерей и жен, призывал бомбить Москву, восхищался ВСУ, оскорблял русских. Недавно прокуратура Москвы вроде как потребовала возбудить уголовное дело в отношении блогера в связи с публичными призывами к террористическим актам», — добавила она.

Мизулина пообещала направить все материалы по Маркаряну в СКР и Генеральную прокуратуру.

О возбуждении дела против Маркаряна также пишет и Baza. Телеграм-канал отмечает, что в марте СКР начал доследственную проверку блогера за призывы к терроризму.

«Накануне Арсен Маркарян опубликовал видео в своих соцсетях на фоне Красной площади, где анонсировал очередной марафон в Москве и приглашал своих последователей. Ультраправые и правые паблики в ответ призвали силовиков задержать Маркаряна и сорвать марафон», — уточняется в посте.

По данным Baza, блогер не задержан, а видео в Москве могли быть записаны ранее. Сам Маркарян, уточняет телеграм-канал, ранее называл обвинения в терроризме ошибкой, отрицая, что он призывал к такому.

В конце января прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») из-за опубликованного на YouTube интервью с Маркаряном.

По версии ведомства, блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», публично призывал к осуществлению террористической деятельности в России с использованием БПЛА. Аналогичные призывы Маркарян повторил на другом канале, уточнила прокуратура.

Маркарян прославился благодаря своим провокационным интервью. В них он часто высказывал сексистские взгляды, утверждая, что женщины уступают мужчинам физически и интеллектуально. В соцсетях его прозвали «мизоГимли» (отсылка к словам «мизогиния» и гному Гимли из «Властелина колец»).

В июле 2024 года Мизулина разместила в своем телеграм-канале несколько жалоб на Маркаряна. Авторы обращений утверждали, что он призывает к употреблению наркотиков, оправдывает насилие, распространяет ложные обвинения в сексуальных отношениях с детьми и отрицает права женщин.

Арсен Маркарян родился в Самаре в 1995 году. В 2014 году он создал проект Testosterone Release, посвященный биохакингу и увеличению уровня тестостерона у мужчин. Позднее он также стал заниматься вопросами в сфере личностного развития. Заявления блогера о превосходстве мужчин над женщинами неоднократном становились причиной скандалов в соцсетях.

По словам журналистов, основным источником дохода Маркаряна является подписка пользователей на его закрытый телеграм-канал, который блогер завел в 2022 году.