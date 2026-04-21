Полиция Южной Кореи добивается ордера на арест музыкального магната Бан Си Хёка — главы компании Hybe, управляющей культовой кей-поп-группой BTS. Как сообщает AP, миллиардера подозревают в том, что он ввел инвесторов в заблуждение перед первичным публичным размещением акций (IPO) его компании и мошенническим путем получил с них более $100 млн.

Новости об ордере на арест появились на фоне глобального турне BTS — первого гастрольного тура после четырехлетнего перерыва,

По данным следствия, в 2019 году Бан Си Хёк убедил инвесторов в том, что Hybe не планирует выходить на биржу, после чего те продали свои доли частному инвестфонду. Вскоре компания провела IPO. Полиция полагает, что купивший доли инвесторов фонд мог выплатить магнату около 200 млрд вон (примерно $136 млн) по побочному соглашению, которое сулило 30% прибыли от продажи акций после листинга.

Бану запрещено покидать страну с августа 2025 года. В Hybe отрицают вину своего главы, а его адвокаты выразили сожаление в связи с требованием ареста, заявив, что «полноценно и последовательно сотрудничали со следствием на протяжении длительного периода».

Юридические проблемы Бан Си Хёка стали серьезным ударом по репутации Hybe. Компания переживает нелегкие времена: в 2024 году разразился публичный конфликт между магнатом и звездным продюсером Мин Хи Чжин — главой лейбла Ador, управляющего популярной кей-поп-группой NewJeans.

Hybe тогда попыталась уволить Мин, обвинив ее в попытке незаконно захватить контроль над компанией. Сама Мин при этом обвинила Бан Си Хёка во враждебном отношении и попытке задвинуть NewJeans на второй план. Участницы группы пытались уйти из лейбла, но суд обязал их соблюдать контракт до 2029 года.

Бан Си Хёк, основавший Big Hit Entertainment (компанию-предшественницу Hybe) в 2005 году, считается одной из самых влиятельных фигур в K-pop. Под его руководством Hybe потратила около $1 млрд на покупку Ithaca Holdings Скуттера Брауна, получив таким образом права на управление карьерами Джастина Бибера и Арианы Гранде.