Лучший бомбардир в истории московского футбольного клуба «Спартак», игрок сборной СССР и первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Об этом президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян сообщил «Матч ТВ».

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — рассказал Мирзоян.

Как писал в своем телеграм-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров, накануне с Симоняном «произошел несчастный случай», а сил организма не хватило, чтобы поправиться.

12 октября 2025 года Симоняну исполнилось 99 лет. Несколькими днями ранее Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола, а игроки сборной России по футболу вышли на матч с Боливией в форме, посвященной имениннику.

«Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только “Спартак”, но и вообще всех — уже ушла “туда”, а я пока что держусь!» — говорил Симонян о своем возрасте в интервью «Спорт-Экспрессу».

Никита Павлович Симонян родился в 1926 году в Армавире. Начал заниматься футболом в 1940 году в сухумской спортивной школе при клубе «Динамо». Команда стала первой в его профессиональной карьере. Потом он также играл в составе московских «Крыльев Советов» и столичного «Спартака».

Со «Спартаком» Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в 1952, 1953, 1956, 1958 годах и два раза выигрывал кубок страны — в 1950 и 1958 годах. Стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 160 мячей.

В 1954 году Симонян дебютировал в составе советской сборной в товарищеском матче со Швецией, а через два года вместе с ней выиграл футбольный турнир в рамках Олимпийских игр в Мельбурне. В общей сложности он сыграл за сборную 20 матчей и отличился 10 голами.

Игровую карьеру Симонян завершил в 1959 году. Впоследствии он тренировал московский «Спартак», ереванский «Арарат», сборную СССР и армавирского «Черноморца». В 1998 году Симоняна избрали на должность вице-президента РФС, в 2002 году он стал первым вице-президентом союза.