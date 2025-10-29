Актриса Елена Проклова рассказала в программе RTVI «Легенда», что мечтает пожить в доме престарелых.

«У меня замечательные родные, но и я замечательная у них. Я стараюсь не быть обузой, я стараюсь не лезть в их жизнь», — сказала Проклова.

Актриса говорит, что у нее две дочери, которые живут своей жизнью. «Я любуюсь их жизнью и я каждый день получаю звонки от одной дочери, от второй: „Мама, ты как? Мы тебя любим“. Ну, не надо больше», — отметила Проклова.

По словам артистки, дочери предлагают ей поменьше работать и переехать к кому-нибудь из них, но она отказывается.

«Цель моей жизни — пока я двигаюсь, самой зарабатывать, самой за себя отвечать. А потом, в старости, у нас же есть дом престарелых имени Яблочкиной (Дом ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной. — Прим. RTVI). Я мечтаю там полежать под старость. Мне кажется, там очень интересно. Во-первых, все сверстники. Во-вторых, там есть с кем поговорить на темы, которые мне интересны», — заявила Проклова.

Она сказала, что в доме престарелых «бесконечные концерты, замечательный медицинский персонал, однокомнатные номера».