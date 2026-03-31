Первые дни апреля в Москве и области будут куда пасмурнее, чем конец марта: ожидаются облачность и дожди. Таким прогнозом в беседе с RTVI поделилась главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Апрель нас встретит облачной погодой с прояснениями. На завтра есть вероятность небольшого дождя. И, собственно говоря, небольшой дождь прогнозируется на всю первую пятидневку апреля», — отметила она.

Синоптик объяснила, что погоду с 1 по 5 апреля в столичном регионе будет определять барическая ложбина (вытянутая область пониженного давления между двумя антициклонами — прим. RTVI) — сначала с юга, затем с севера, — и ветер постепенно сменит направление на северное.

«К пятому числу, то есть к Вербному воскресенью, фон температуры несколько понизится — и в ночные, и в дневные часы. Ожидаем, что абсолютно всю рабочую неделю минимальная температура в Москве будет плюс 2-7 градусов, дневная — в пределах 13-18 градусов», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что днем 5 апреля будет плюс 10—15 градусов, в ночь на 6 апреля — от 1 до 6 градусов.