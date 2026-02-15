На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить лидеров других стран в том, что еще достаточно молод и располагает большим запасом времени для руководства страной, но эти заявления — признак психического расстройства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем телеграм-канале он пишет, что «разговоры о молодости и временном запасе говорят о психических расстройствах их авторов, фобиях и жажде сохранить свою личную власть», а также являются «признаком слабости», поскольку «сильный никогда так себя не ведет».

По словам Володина, Зеленский — «просроченный обмылок», который пытается представить свой сравнительно небольшой по меркам глав государств возраст как свое «основное преимущество» на политической арене. Спикер Госдумы напомнил, что ранее «аналогичными превосходствами» хвастался теперь уже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Где он сейчас — все мы знаем», — добавил Володин.

Он выразил уверенность в том, что все политики, которые, как Зеленский, «дрожат и убеждают окружающих в своем звездном будущем», в ближайшее время — до конца нынешнего или следующего года — вынужденно покинут занимаемые ими посты.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока — с 2004 по 2013 годы. Потом он возглавлял Одесскую областную госадминистрацию и Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины. За участие в протестах против Петра Порошенко был лишен гражданства Украины и депортирован, но в 2019 году Зеленский вернул ему украинский паспорт. В сентябре 2021 года Саакашвили задержали в Грузии по коррупционному делу и с тех пор вынесли несколько приговоров. Недавно он просил Зеленского включить его в список для обмена заключенными. В заключении у политика серьезно ухудшилось состояние здоровья, в том числе из-за голодовки.

Среди выступавших на Мюнхенской конференции западных лидеров Володин отметил также президента Финляндии Александра Стубба, который «пытался выкрутиться, обосновывая ранее принятые им решения». Эта попытка, по мнению спикера Госдумы, тоже является признаком слабости.

Заявление финского лидера «можно расценивать как оправдание в первую очередь перед гражданами своей страны за вступление в НАТО», считает Володин.

«Ведь Финляндии никто и ничто не угрожало. Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес», — заявил председатель Госдумы.

По его словам, Финляндия решила вступить в НАТО и поддерживать Украину, потому что рассчитывала «поучаствовать в разделе России» и заполучить часть ее территории по предложению тогдашнего президента США Джо Байдена, но в итоге «получила большие проблемы, которые будут только множиться».

Ранее Володин заявлял, что Зеленский, отменив выборы президента на Украине, лишился поддержки своего народа и теперь из страха перед будущим вынужден «цепляться за личную власть».