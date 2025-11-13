Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого впервые с мая 2022 года перевели из клиники обратно в тюрьму, попросил президента Украины Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных в военном конфликте России и Украины. Свое обращение на украинском языке он опубликовал в соцсети.

Саакашвили заявил, что «вынужден обратиться» к Зеленскому, у которого «и так много работы», в связи со своим переводом в камеру. Он напомнил, что лечился в клинике «от тяжелого отравления», но теперь его вернули под надзор «того же персонала, который его отравил».

Экс-президент Грузии утверждает в обращении, что его отравили в марте 2022 года, и что факт отравления «установили американские и германские лаборатории». Саакашвили обвинил в причастности к этому российские и нынешние грузинские власти, а также сделал вывод, что его уголовное преследование и судьба связаны с конфликтом на Украине.

Он напомнил, что имеет гражданство Украины и работал в государственной системе этой страны под руководством Зеленского. В связи с этим он попросил внести его в список гражданских пленных как «незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, с соответствующими юридическими последствиями».

Ранее Саакашвили написал в соцсети по-грузински, что к нему приставили «гораздо больше» охранников, чем раньше. Экс-президент предположил, что руководство колонии опасается «революции» со стороны заключенных. Также политик пожаловался, что в его камере по телевизору показывают «только российские каналы» и один азербайджанский.

Саакашвили 12 ноября перевели из тбилисской клиники «Вивамед» в тюрьму в Рустави. В сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии говорилось, что на основании решения лечащего врача он больше не нуждается в стационарном лечении, передает Sputnik Грузия.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в камере в общей сложности менее полугода. Все остальное время он находился в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года — в клинике гражданского сектора «Вивамед».