В Киеве неизвестный открыл стрельбу и взял заложников. Пять человек погибли, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По меньшей мере 15 человек пострадали, написал мэр Киева Виталий Кличко. Стрелявшего убил спецназ при задержании, заявили в украинском МВД.

UPD. Число погибших выросло до шести: одна женщина, получившая тяжелое ранение, умерла в больнице, сообщил Зеленский. По данным президента, пострадали 14 человек, включая 12-летнего ребенка, но число раненых может увеличиться, так как люди продолжают обращаться за помощью.

В результате стрельбы четыре человека погибли на улице, еще один в супермаркете, уточнил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам Зеленского, четыре заложника были спасены. Пострадавших госпитализировали, среди них один ребенок и охранник супермаркета, куда ворвался стрелок, сообщил Кличко.

По информации украинских СМИ, днем 18 апреля неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева. Издание «Инсайдер» опубликовало видеозапись, на которой виден мужчина в гражданской одежде, который бежит по двору с автоматом в руке.

Перед нападением стрелок поджег квартиру, в соседней квартире четырехмесячный ребенок получил отравление угарным газом, рассказал Кличко.

После стрельбы неизвестный укрылся в супермаркете «Велмарт» и взял заложников. По словам Кличко, там тоже были слышны выстрелы. По данным 24-го канала украинского телевидения, мужчина использовал взрывчатку, в результате возник пожар.

Стрелка убили во время задержания, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Сотрудники спецподразделения КОРД провели штурм магазина, где находился преступник. Он захватил людей в заложники и стрелял в полицейского во время задержания. Перед этим с ним пытались связаться переговорщики», — говорится в заявлении.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, заявил Зеленский. По его словам, нападавший родился в России и долгое время жил в Донбассе.