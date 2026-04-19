Создательница и звезда сериала «Девочки» (Girls) Лина Данэм выпустила мемуары «Famesick», в которых, в частности, рассказала о непростых отношениях с коллегой Адамом Драйвером. По словам режиссера, актер регулярно кричал на площадке, однажды бросил стул рядом с ней, пробив стену, а также пробил кулаком стену своего трейлера.

«Тогда мне даже в голову не приходило сказать: „Я твой начальник, ты не можешь так со мной разговаривать“, — рассказала Данэм в интервью The Guardian. — В свои 20 с небольшим я еще думала, что именно так и ведут себя великие гении-мужчины: уничтожают тебя. Странно, потому что меня воспитал отец — гений-мужчина, который никогда так не поступал».

Данэм призналась, что этот опыт настолько сильно повлиял на нее, что долгое время она хотела снимать проекты только с женщинами. Однако со временем она пересмотрела ситуацию и снова начала работать с мужчинами, среди которых Джудд Апатоу, Тим Беван и Марк Руффало. «С ними я работаю сейчас. Таких много», — добавила она.

В интервью The New York Times Данэм также выразила недоумение по поводу того, как зрители воспринимали персонажа Драйвера — Адама Саклера — как «романтического героя», а не как дисфункциональную личность. «Эти отношения, которые в реальной жизни были страшными и одинокими, воспроизводили на телевидении, и людям они казались забавными и сексуальными, — сказала она. — В конце все хотели себе такого парня. Но я к этому не стремилась».

Главная тема мемуаров — не только конфликты на съемках, но и то, как стремительная слава и жесткая критика в интернете начала 2010-х разрушали ее изнутри. Кульминацией стал 2017 год: в день после гистерэктомии, «под лекарствами», Данэм написала пост в защиту сценариста «Девочек», обвиненного в изнасиловании. Последствия вынудили ее уйти из публичного поля. «Famesick» — о том, как ее тело и психика были повреждены этим опытом. «Девочки» пересматривают новое поколение, романтизируя эпоху инди-слиза, списков BuzzFeed и неловких каверов на рэп-хиты, а, как пишет The New York Times, сама Данэм остается редким сегодня публичным человеком, который, несмотря ни на что, открывает себя целиком.