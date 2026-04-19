Директор ФБР Кэш Патель взволновал коллег необъяснимыми прогулами и случаями злоупотребления алкоголем. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники, включая бывших и действующих сотрудников ФБР. Сам Патель назвал обвинения в свой адрес ложными и пригрозил журналу судом.

По словам источников Atlantic, Патель ведет себя как «параноик», опасаясь возможного увольнения с поста после отставки генпрокурора США Пэм Бонди в начале апреля. В качестве примера такого поведения девять собеседников издания привели действия главы ФБР 10 апреля.

В тот день, готовясь уйти с работы на выходные, Патель не смог войти во внутреннюю компьютерную систему и якобы запаниковал, сочтя, что его заблокировали. Директор бюро начал «лихорадочно» обзванивать помощников и соратников, утверждая, что Белый дом его уволил. Двое источников журнала описали поведение Пателя как истеричное.

На фоне этой ситуации из ФБР и от конгрессменов поступали звонки в Белый дом с вопросом, кто теперь возглавляет спецслужбу. Впоследствии выяснилось, что проблема с доступом возникла у Пателя из-за кратковременной технической ошибки, рассказали два источника Atlantic, знакомые с ситуацией.

При этом, по сведениям издания, опасения Пателя по поводу возможного увольнения не беспочвенны, а в администрации президента США якобы уже обсуждают, кто мог бы сменить нынешнего директора ФБР.

Более 20 собеседников журнала, включая бывших и действующих сотрудников ФБР, членов конгресса, представителей правоохранительных органов и разведки, политиков и экс-советников, описали Пателя как непредсказуемого, подозрительного к окружающим и склонного делать поспешные необоснованные выводы.

Опрошенные охарактеризовали пребывание Пателя во главе ФБР как «управленческий провал», а его поведение — как уязвимость для национальной безопасности. Издание в частности пишет о пристрастии Пателя к алкоголю, утверждая, что оно не является секретом и беспокоит правительство.

Были случаи, когда рабочие встречи и брифинги в ФБР якобы приходилось переносить на более позднее время из-за «пьяных вечеринок» Пателя, утверждается в публикации. Согласно статье, сотрудникам охраны за последний год также не раз доводилось будить главу бюро после алкогольного сна. Несколько источников рассказали, что в прошлом году даже поступал запрос на спецназовское оборудование для взлома, поскольку сотрудники не могли достучаться до запершегося Пателя.

В частном порядке сотрудники ФБР и другие представители администрации США задавались вопросом, не было ли спиртное причиной того, что Патель предоставлял неточную информацию о текущих расследованиях, в том числе после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

После появления нашумевшего видео, на котором директор ФБР бурно праздновал золотую медаль сборной США по хоккею на Олимпиаде и пил пиво со спортсменами, Пателю позвонил президент Дональд Трамп и выразил свое недовольство, рассказали два собеседника Atlantic.

О том, что такой звонок был, ранее сообщал и NBC News. По данным телеканала, главе Белого дома также не понравилось, что Патель летал в Милан на правительственном самолете. Сам Трамп, брат которого страдал от алкоголизма и умер в 42 года, не пьет. Президент признавался, что на его отношение к алкоголю и курению повлияла именно зависимость брата.

Несколько действующих и бывших сотрудников ФБР рассказали, что Патель часто отсутствует на рабочем месте или недоступен, из-за чего задерживается принятие срочных решений. В нескольких случаях такое поведение Пателя приводило к тому, что «обычно невозмутимые агенты теряли самообладание», заявил журналу один из чиновников.

Кэш Патель назвал обвинения в свой адрес ложными и пообещал обратиться в суд. Адвокат директора ФБР сообщил в соцсети Х, что еще на этапе подготовки материала юристы направили авторам Atlantic письмо, в котором говорилось, что статья содержит «категорически ложные и клеветнические утверждения».

Намерение редакции опубликовать статью о Пателе адвокат объяснил «давней неприязнью» к директору ФБР и «продолжающейся кампанией по нанесению ущерба его репутации». В письме также говорится, что «многочисленные общедоступные официальные документы», в том числе об оперативных успехах ФБР, «прямо противоречат» утверждениям из статьи.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии Atlantic также сослалась на результаты деятельности ФБР и заверила, что Патель остается в администрации Трампа «ключевым игроком по обеспечению правопорядка». По словам Ливитт, при Трампе и Пателе уровень преступности в США «упал до самого низкого за более чем 100 лет», а «многие известные преступники» были арестованы.

В конце марта связанные с Ираном хакеры заявили о взломе электронной почты главы ФБР и опубликовали серию его личных фотографий, а также несколько сотен писем. На одном из снимков Патель корчит рожу на фоне большой бутылки рома. В ФБР подтвердили факт взлома, заявив о принятии необходимых шагов для «снижения потенциальных рисков». В бюро добавили, что опубликованные хакерами материалы не содержат правительственную информацию.