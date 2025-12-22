Создать патриотический аналог игры Call of Duty вряд ли получится без масштабной поддержки государства, а также крупных рынков сбыта. Об этом RTVI заявил глава Lipsar Studio («Спарта 2035») Глеб Дурново.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина обратился в Минцифры с предложением создать патриотический аналог игры Call of Duty, в котором главным героем будет российский военный или сотрудник спецслужб, а врагами — представители недружественных стран: Украины, Великобритании, США, Франции и других. Депутат назвал это «стратегически важной задачей», поскольку, по его мнению, западные страны используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды». Но, учитывая, что разработка каждой части Call of Duty стоит дорого, парламентарий предложил государству поддержать отечественных производителей — например, предоставлять льготные кредиты, продвигать игры как на российском, так и на зарубежных рынках, а также освободить разработчиков от НДС.

Глава Lipsar Studio («Спарта 2035») Глеб Дурново в беседе с RTVI напомнил, что франшиза Call of Duty насчитывает несколько десятков лет, и каждая следующая часть создается «не с нуля, а выпускается на довольно значительном базисе — и программном, и контентном». Разработка ее аналога тоже займет «примерно десяток лет», отметил эксперт.

«По сути, для того чтобы это сделать с нуля, требуется огромный бюджет. А мы знаем, что бюджет любой Call of Duty — это уже сотни миллионов долларов. И вот этот бюджет нужно умножить, условно говоря, хотя бы на 5, а может быть — на 10, и получить примерную стоимость создания подобного проекта. Это если отвечать на вопрос, насколько это реалистично. Все зависит от вложенных средств. Соответственно, в России без масштабного, я бы так сказал, участия государства ни один частный инвестор на такое не подпишется», — подчеркнул он.

Дурново указал на еще одну проблему — сбыт. Чтобы отбить вложения в несколько сотен миллионов долларов, требуется продавать игру по всему миру, отметил он. Без мировых продаж нет окупаемости даже у самых финансово успешных серий, подчеркнул глава Lipsar Studio.

«Игровая индустрия сегодня — это область, где подразумеваются глобальные продажи. Ни одна игра, даже Call of Duty, в современном своем состоянии не отобьется только на одном локальном рынке — даже если это, например, рынок США или рынок Китая. <…> Окупаемость развивает мировые продажи, нет мировых продаж — нет окупаемости. Причем даже у самых больших и финансово, так скажем, успешных серий. Они все равно продают свои продукты по всему миру. За счет этого появляется прибыль», — объяснил собеседник RTVI.

Отвечая на вопрос, поможет ли господдержка такого проекта с точки зрения развития патриотизма, Дурново заявил, что для этого в первую очередь надо поддерживать отечественные игровые компании, но не ставить перед собой цель сразу запрыгнуть в ААА-сегмент (речь идет о высокобюджетных проектах, нацеленных на массовую аудиторию — прим. RTVI).

«Для того чтобы это делать прямо сейчас, не нужно стараться выпустить свой аналог или убийцу Call of Duty, потому что сам по себе AAA-сектор на текущий момент переживает определенные трудности. Доля доходов с AAA-игр по миру падает, а не растет, потому что бюджеты у них становятся все больше, а прибыль, то есть именно окупаемость, становится все меньше», — добавил специалист.

По его мнению, с точки зрения «концепции асимметричного ответа», гораздо эффективнее вкладывать в меньшие проекты, но давать деньги опытным студиям, чтобы эти проекты были максимального качества.

В качестве примера Дурново привел недавно вышедшую игру Clair Obscur: Expedition 33, выпущенную небольшой французской командой за «сравнительно небольшие деньги»: «То есть бюджет там идет всего лишь на десятки миллионов долларов».

Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийная пошаговая ролевая игра. Она стала самой высокооценённой игрой 2025 года на Metacritic и OpenCritic, а ее продажи составили несколько миллионов копий. Проект стал настолько популярным, что его похвалил даже президент Франции Эммануэль Макрон.

«Эта игра просто порвала рынок, собрала все возможные награды. При этом ее производство не стоит каких-то космических денег. Игра при этом основана на, скажем так, французских культурных кодах. Там звучит французская музыка, и в целом вся игра по-хорошему отдает Францией. Думаю, это очень много делает для продвижения ее культурной повестки по миру, созданию какого-то притягательного образа этой страны», — заявил собеседник RTVI.

По его мнению, такой путь — создание достаточно больших и амбициозных проектов «без попыток угнаться за Call of Duty» — будет лучшим решением, особенно учитывая, что ААА-индустрия с нынешними бюджетами с большим трудом окупается.