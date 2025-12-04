В последний месяц года многие люди чувствуют себя подавленными и ослабленными, рассказала специалист сервиса психологической помощи «Ясно» Светлана Абакумова. В беседе с «Лентой.ру» она дала советы, как побороть эти состояния и призвала снизить планку требований к себе перед Новым годом.

Психолог объяснила, что отсутствие сил в конце года появляется не из-за лени, а из-за погодных условий — это закономерная реакция организма на холод и короткий световой день. На этом фоне ответственный за уровень счастья гормон серотонин вырабатывается хуже, а мелатонин, отвечающий за сон, активнее.

«Эти гормональные колебания — главная причина декабрьской эпидемии апатии. Организм не сломался, он адаптируется к новым обстоятельствам единственным доступным способом — снижением активности, необходимым, чтобы сохранить силы», — пояснила Абакумова.

По ее словам, подготовка праздников и годовых отчетов на работе также провоцируют усталость. Поэтому необходимо соблюдать режим сна, регулярно выходить на прогулки в светлое время суток и обеспечить яркое освещение в доме, отметила специалистка.

Справиться со стрессом поможет и снижение требований к себе, считает Абакумова. По ее словам, не стоит расстраиваться из-за неидеального новогоднего застолья или скромных подарков. Еще один совет — позволить себе ничего не делать и ограничить время в социальных сетях. Однако при длительной апатии, которая мешает базовым делам, стоит обратиться за помощью к специалисту.

В начале декабря 2025 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об уровне стресса у россиян. Согласно опросу, с 2022 года доля респондентов, которые испытывают стресс несколько раз в месяц, поднялась с 26% до 37%.

Самый частый источник переживаний — это личные и семейные проблемы (57% опрошенных). Еще 30% отметили, что стресс у них вызывает работа, 10% ответили назвали причиной смерть близких (в том числе погибших в зоне СВО).