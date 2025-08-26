Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин удостоил государственных наград 19 представителей Чечни — военных и госслужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя региона.

Высшей степени отличия — звания Героя ДНР — были удостоены замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов и Герой России, председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Кроме того, Пушилин выразил признательность руководству Чеченской Республики, отметив, что с самого начала специальной военной операции регион оказывает ДНР всестороннюю поддержку. В частности, он выделил участие чеченских подразделений в боевых действиях в Донбассе, поставки современной военной техники для военнослужащих, а также организацию гуманитарных миссий для гражданского населения.

«Стоит отметить, что с самых первых дней с нами наши друзья, с нами наши братья. Мы видим, что здесь поддержка идет по всем направлениям. Те задачи, которые стоят, они обязательно будут выполнены. Но, безусловно, здесь еще и человеческие отношения, это поддержка, которую мы видим еще по гуманитарной линии, помимо военной составляющей от Рамзана Ахматовича [Кадырова]», — заявил глава ДНР.

Согласно заявлению Рамзана Кадырова в мае 2023 года, подразделения спецназа «Ахмат» были дислоцированы на марьинском направлении в ДНР с целью проведения наступательных операций и установления контроля над населенными пунктами. Позже, в августе 2025 года, Алаудинов сообщил о масштабном прорыве российских войск в ходе основного наступления на донецком направлении.