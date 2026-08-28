Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития Нижегородской области в ходе встречи с губернатором региона Глебом Никитиным.

«Хорошее развитие, темпы хорошие», — сказал глава государства.

Как сообщил Никитин, несмотря на определенные проблемы, в том числе ослабление рубля, которое оказывает давление на «относительную себестоимость и рентабельность продукции», рост промышленности в области составил 100,2% к январю 2025 года.

«Курс немножко ослаб», — признал в ответ Путин.

Кроме того, по словам губернатора, развивается IT-сектор, в частности, на 22% выросла разработка программного обеспечения.

Путин также отметил рост промышленности региона.

«С января у вас рост хороший, химическая промышленность <…>, пищевая промышленность <…>. Промышленность в целом выросла. Вот сельское хозяйство подросло», — сказал президент.

В свою очередь, Никитин подтвердил, что сельское хозяйство показывает «хорошую динамику».

Среди прочего Путин отметил, что количество ДТП с участием пьяных водителей в Нижегородской области в 2026 году снизилось почти вдвое. В ходе встречи Никитин доложил главе государства, что по итогам января-июля 2026 года общее число ДТП в регионе снизилось на 6%, а число погибших в авариях — на 23%.

В ходе встречи Никитин сообщил, что в Нижнем Новгороде откроют первый государственный центр ЭКО в рамках проекта «Семейный квартал».

«Четыре учреждения здравоохранения объединяются в один комплекс. Там будет первый государственный центр ЭКО, центр женского и мужского здоровья, детского здоровья с акцентом на репродукцию», — рассказал глава региона.

Он также добавил, что в Нижнем Новгороде реализуют проект «Город здоровья», в который входит больница Семашко и онкоцентр, а также «Квартал здоровья» — это объединение детской областной клинической больницы и кардиоцентра.

Президент поинтересовался у Никитина, производит ли Нижегородская область радиофармпрепараты. Губернатор ответил, что такое производство появится на базе нового онкологического центра.

«Мы получили сейчас поддержку, кстати, по вашему поручению, вы давали поручение на одном из моих докладов. Сейчас правительство поддержало создание онкоцентра у нас, и там будет в том числе производство радиофармпрепаратов в рамках этого онкоцентра. И сейчас мы уже подготовили площадку и заключили контракт на строительство», — сказал глава региона.

Также Никитин сообщил, что в Нижнем Новгороде завершили программу обновления подвижного состава трамваев.

«Буквально на днях, буквально два дня назад поступили последние три штуки. То есть все 170 трамваев у нас сейчас в регионе. То есть полная замена подвижного состава. Но подвижной состав должен ездить по новым рельсам, иначе он развалится. И мы полностью заменяем в полном объеме 150 километров», — сказал Никитин.

Путин поинтересовался у губернатора, как нижегородские власти намерены сохранить трудовой коллектив, который работал на совместном российско-белорусском производстве трамваев. Никитин ответил, что будут предлагать свой продукт другим регионам, где происходит соответствующая работа по реновации. «Но и будем уходить в другие рынки», — добавил он.

В ходе беседы Никитин также сообщил, что Нижегородская область отправила около 790 конвоев с гуманитарной помощью для участников военной операции.

«Мы выполняем все задачи по комплектованию вооруженных сил. И, конечно, особый акцент делаем на поддержке участников СВО и их семей. И, в первую очередь, хочется сказать о гуманитарной помощи, доставке грузов на линию боевого соприкосновения. У нас около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день и 5 200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляем беспилотные летательные аппараты, что приятно, в том числе нижегородского производства», — сказал губернатор.

Он отметил, что регион развивает программу адаптации бойцов СВО, помогая им с трудоустройством. В области также работает проект «Свое дело», в который вовлечены уже 385 человек, рассказал Никитин.

Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород в рамках рабочей поездки в пятницу, 28 августа. Он принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», встретился с инженерами Горьковского автозавода, лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga «К 50», а также осмотрел выставку компаний — участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших».