В Комсомольске-на-Амуре на акцию протеста вышло около 200 китайских рабочих стройкомпании «Петро-Хэхуа». Они требовали ликвидировать задолженность по зарплате и устроить им встречу с руководством фирмы, сообщило правительство Хабаровского края. Ситуацией занялась прокуратура.

Как пишут местные СМИ, рабочие прошли колонной через центр города, в руках у них были плакаты на китайском языке с обращениями к президенту России Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину: «Сечин. Помогите» и «Путин. Помогите нам». Они также выкрикивали «No money».

Часть протестующих после марша устроила сидячую акцию в лесопарке. Рядом с ними дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. По последним данным, никто не был задержан.

Как объяснили в правительстве Хабаровского края, сотрудники были наняты для работ по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего «Роснефти». Но впоследствии нефтяная компания расторгла контракт со своим подрядчиком, то есть фирмой «Петро-Хэхуа».

«12 апреля на улицы Комсомольска-на-Амуре вышли 200 граждан Китайской Народной Республики, чтобы выразить свое недовольство. <…> Участники протестной акции требовали возобновить действие контракта и организовать встречу с руководством компании “Петро-Хэхуа”», — говорится в заявлении краевого правительства.

Власти отметили, что для переговоров с китайскими рабочими выезжали глава города Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев и гендиректор ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Алексей Коденев. Также были привлечены МИД России и генконсул КНР в Хабаровске.

Кроме того, власти провели переговоры и с «Роснефтью», которая выступает заказчиком модернизации НПЗ. В нефтяной компании подтвердили, что соглашение с «Петро-Хэхуа» было аннулировано.

«Причины — срыв сроков выполнения работ и несоответствие качества стандартам. Однако ранее, когда подрядчик выполнял свои обязательства, все работы, принятые по актам и подтвержденные документами, всегда оплачивались вовремя. Из этих средств рабочие должны были получать заработную плату. Почему это не сделано, знает только руководство “Петро-Хэхуа”», — говорится в заявлении.

Директор стройфирмы, с которым связались власти, сообщил, что он сейчас не в России, поэтому не может встретиться с коллективом.

«В настоящее время рабочие из КНР покинули центр Комсомольска-на-Амуре и вернулись в закрытый рабочий городок. Правительство региона готово помочь им вернуться на Родину, но инициировать этот процесс должен работодатель. На данный момент официальной позиции компании по этому вопросу нет», — подчеркнули в правительстве, уточнив, что продолжают держать ситуацию на контроле.

Заплутаев сначала написал в соцсетях, что лично выехал на завод для переговоров с руководством предприятия и подрядчиком, однако вскоре удалил этот пост.

Позднее в разговоре с «Подъемом» он дал понять, что проблема находится вне его компетенции: «Никакого конфликта нет, конфликта, собственно, и не было. Ничего такого сверхстрашного не было, нарушений каких-то, беспорядков не было».

При этом министр внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергей Дмитриев сообщил изданию, что рабочие требовали возобновить контракт и организовать встречу с руководством «Петро-Хэхуа».

«Никаких нарушений законов у нас не было. Они просто, знаете, как итальянская забастовка: прошлись по городу в рамках требований к организации, которая работала на подряде у компании “Роснефть”. Это именно к подрядчику претензии, и таким путем просто решили публично поманипулировать», — сказал Дмитриев.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что не в курсе ситуации. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку соблюдения трудового законодательства.

Это не первый подобный случай: в ноябре 2021 года рабочие «Петро-Хэхуа» уже устраивали аналогичную акцию из-за невыплаты зарплат и невозможности вернуться на родину. Тогда отправку задержала пандемия коронавируса, и домой люди смогли уехать лишь в начале 2022 года.