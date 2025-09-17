Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое предоставление мер социальной поддержки ветеранам специальной военной операции и членам их семей без необходимости подачи заявлений. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Документ предписывает правительству совместно с Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и региональными властями разработать механизм проактивного предоставления льгот через федеральный и региональные порталы госуслуг. Доклад с предложениями должен быть представлен главе государства до 25 сентября.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 16 сентября отдельно анонсировал рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы новых мер поддержки, включая право ветеранов на бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

В рамках дополнительных мер поддержки участникам военной операции также будет предоставлено право на внеконкурсное зачисление в высшие и средние специальные учебные заведения в пределах установленной квоты без необходимости сдачи вступительных испытаний. Эта льгота предусматривает возможность получения образования за счет государственного бюджета.

Помимо этого, Медведив заявил о необходимости распространить право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно на всех участников военной операции. В настоящее время такая льгота предусмотрена только для добровольцев.

Также будет обеспечено сохранение социальных льгот для детей военнослужащих и ветеранов на период между окончанием школы и поступлением в вузы.