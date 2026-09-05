Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении мэру Москвы Сергею Собянину звания Героя Труда Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семёновичу — мэру Москвы», — говорится в указе.

О награде Путин объявил на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», где отмечали День города. Президент поздравил Собянина и назвал команду столичного мэра «главным мотором» крупных инфраструктурных и экономических инициатив — от развития Московских центральных диаметров до строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Собянин в ответном слове поблагодарил Путина, федеральные власти и жителей города за поддержку в развитии Москвы.